- Godinama se ništa nije znalo o njihovoj sudbini. Pošto se Vukašin Gošović ranije dovodio u vezu sa Goranom Veličkovićem Goksijem, kako se sumnja jednom od žrtava Belivukovog klana, postojale su indicije i da je ovaj mladić žrtva iste kriminalne grupe. Međutim, crnogorska policija je pet godina kasnije otkrila da iza njihovog ubistva stoje "škaljarci" koji već deceniju vode surovi rat do istrebljenja sa "kavčanima", čiji su deo, kako se sumnja, bili i Belivuk i njegova ekipa - objašnjava naš izvor.

Na današnjem ročištu, kako piše Dan, odbranu je, između ostalog, izneo i Milan Brajović, vlasnik kuće u selu Jelenak gde su, prema optužnici, Beograđani mučeni i ubijeni.

Foto: Privatna Arhiva, Kurir

- Na teritoriji Danilovgrada nikada nisam obezbeđivao niti iznajmljivao bilo kakav objekat. Niko od optuženih nikada nije boravio u mojoj kući u selu Jelenak. Nikada nisam čuo za Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, niti sam ikada koristio kriptovani telefon - kazao je Brajović.

On je rekao da je ranije bio osuđen u drugom predmetu, za koji je, kako je naveo, odležao tri i po godine zatvora, a koji se zasnivao na Skaj porukama koje glase: "sedi kući, biće lakše kad ih skinemo".

- Te navodne poruke između mene i Stefana Đukića Mandića, koje su se tumačile kao plan za ubistvo glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i Zorana Lazovića, u ovom predmetu se tumače na potpuno drugačiji način. Rečenica "sedi kući" značila je da ne izlazim kako mene neko ne bi ubio. Da nema tih poruka, ne bi bilo ni ove nove optužnice - rekao je Brajović.

Dodao je da su Skaj poruke već šest godina preslušavane u sudnici, ali i da su se pojavile u medijima, na društvenim mrežama i u javnosti.

- Zbog nečijih laži i izmišljotina meni je napravljen pakao od života, a mojoj porodici horor. Oskrnavljena je moja porodična kuća, imanje i dedovina. Ako bi tamo bilo moguće izvršiti ubistva kako se navodi u optužnici, ja sebi potpisujem doživotnu kaznu. To je kuća i magacin u koje moja porodica ulazi po desetak puta dnevno. Zar je moguće da niko ne bi primetio toliki broj ljudi - kazao je optuženi.

U završnom delu izlaganja naveo je da se SDT, kako tvrdi, poziva na spisak nestalih osoba, među kojima su, prema njegovim rečima, ljudi koji su živi i nalaze se u zatvorima u regionu.

- Lazar Ilić je živ i zdrav u zatvoru u Spužu, Dario Đorđević zvani Dekster u zatvoru u Austriji, Milinko Brašnjević u zatvoru u Srbiji. Postoje i podaci da su oštećeni ubijeni u Novom Pazaru. Ja danas branim čitavu svoju porodicu koja se našla na mukama zbog ove lažne optužnice - zaključio je Brajović.

Inače, optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Milan Brajović, Goran Milašinović, Stefan Janković, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović. Oni se terete da su tokom druge polovine 2019. godine, zajedno sa sada pokojnim Damirom Hodžićem, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore organizovali sada pokojni Mile Radulović i Alan Kožar.

Podsetimo, četvorica pripadnika škaljarskog klana nalaze se u pritvoru u Ukrajuni od maja 2020. godine, nakon što su u Kijevu pokušali da ubiju Radoja Zvicera, vođu suprotstavljenog kavačkog klana. Milan Branković i Petar Jovanović i crnogorski državljanin Stefan Đukić Mandić, dobiće odštetu od skoro 12 hiljada evra zbog, kako je utvrdio sud u Strazburu, prekršenih ljudskih prava. Više o Zvicerovi atentatorima možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Vukašin i Filip ubijeni zbog osvete za likvidaciju muža fatalne blogerke

Marjanović i Gošović su prevarom dovedeni u Crnu Goru, a zatim odvedeni u selo Jelenak, gde su, prema optužnici, mučeni i ubijeni.

Prema tvrdnjama SDT, Milašinović je te 2019. godine na prevaru doveo dvojicu Srba u Crnu Goru, kako bi odradili posao, odnosno ubili nekoga. Istragom je utvrđeno da su Milašinović i Marjanović 2017. godine zajedno opljačkali poslovnicu Prve banke u Beranama. Upravo to poznanstvo poslužilo je Milašinoviću da pozove u Crnu Goru Marjanovića i njegovog druga, za koje su "škaljarci" tvrdili da su učestvovali u ubistvu Zijada Nurkovića, muža fatalne blogerke Vasilisom.

Foto: printscreen/društvene mreže

U porukama od 1. februara 2021. godine, Tuzović se zahvaljuje Milašinoviću i pozdravlja Čarapića (oslovljavajući ga sa „Šljuka“) zbog dovođenja mladića iz Beograda preko ilegalnog graničnog prelaza. Navodi se i da je Marjanović i Gošović prevezeni automobilom „BMW X4“, koji je Milašinović pozajmio Tuzoviću, a da je Sekulović pomogao u prenošenju kofera.

Tuzović je potom opisivao načine mučenja, posebno Marjanovića, i informacije koje su im iznuđene. Tužilac zaključuje da su žrtve dovedene direktno kod organizatora Alana Kožara, kojeg Tuzović u porukama zove Bos i Adža, te da je i on učestvovao u mučenju i ubistvima, o čemu Tuzović piše kroz smeh.

- Kako ih je kod bosa iskipa. A ja hoću odmah da ih pokoljem, veli mi Adža ne, ja ih čekam tu i tu. Uh brate, a krvave mi se mute, kunem ti se u brata. Gde znaš kako ih je Adža tukao, lično zbog njih je došao tad u CG. Ja pre toga pijem. I on mi veli, moraš to i to, rekoh da ih pokoljem na stan, ne veli, moraš ih meni dovest - navodi se u prepiskama.

U daljim porukama, Tuzović opisuje trenutak kada su Gošović i Marjanović shvatili da ih je Milašinović prevario:

- A gde veli kako nas na*uzi Goran, hahahahaha. Rekoh, jbg, Gova je naš. Pa Adža bezbolkom po njima, hahahahaha - pisao je Tuzović Milašinoviću.

"Zaklao sam ga bajonetom"

U daljoj prepisci se vidi da je Tuzović ispričao Milašinoviću da je on zaklao oštećenog Marjanovića bajonetom puške AK 47 i da tom prilikom za oštećenog govori da je neposredni izvršilac ubistva pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića.