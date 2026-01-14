Slušaj vest

Vlasnik lokala je povređen u današnjoj pucnjavi do koje je došlo u selu Ratkovo, kod Odžaka, saznaje Kurir. Napadač (80) je uhapšen na licu mesta.

Kako je Kurir preneo, pucnjava se dogodila danas oko 13 časova navodno, nakon svađe između vlasnika pekare i jednog muškarca.

Vlasnik pekare zadobio je teške telesne povrede i on je sanitetom Hitne pomoći transportovan u Klinički centar Novi Sad.

Očevici o ranjeniku

- Pekara u Ulici Petra Dapšina otvorena je prošlog leta, a vlasnik lokala nije iz našeg mesta. Poslovao je dobro u početku, ali je u poslednje vreme pekara više bila zatvorena nego što je radila. Zato i nisam dolazila kod njih, već sam išla u prodavnicu, tako da o vlasniku ne znam skoro ništa - kaže nam stariju meštana Ratkova i dodaje:

- Išla sam oko 11 časova sa prijateljicom u šetnju, a u povratku negde oko 13 časova čule smo sirene policije i Hitne pomoći. Znala sam da se nešto desilo loše desilo. Srele smo komšinicu koja nam je rekla da je jedan muškarac koji takođe, nije iz našeg mesta ušao u pekaru i nakon svađe iz pištolja pucao u vlasnika lokala. Čovek je pao kao pokošen.

Kako kažu očevici, napadač je nakon pucnjave izašao iz pekare krvav, i sačekao policiju.

- Pričaju da je bila prava drama u pekari. Krvi je bilo unutra, ali i ispred pekare. Policija je stavila traku i dalje je uviđaj u toku, ispituju svedoke. Navodno, ta pekara i neki objekti u blizini imaju kamere pa će one pomoći u rasvetljavanju slučaja - kažu očevici.

Prema prvim, nepotvrđenim informacijama, ranjeni vlasnik pekare je već duži period uzimao novac na kamatu, zbog čega je dobijao pretnje od različitih zelenaša, kaže izvor Blica.

Uhapšen osumnjičeni

Osumnjičeni muškarac je nakon pucnjave lišen slobode i njemu je doređeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.

Sumnja se da je motiv ove pucnjave neraščišćeni odnosi između dvojice muškaraca, ali to će utvrditi dalja istraga.