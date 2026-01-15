DEVETORO MIGRANTA NAĐENO U NAPUŠTENOM OBJEKTU Policija u Subotici uhapsila državaljane Avganistana zbog ilegalnog prelaska granice
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su danas, u saradnji sa pripadnicima Regionalnog centra granične policije, državljane Avganistana Z. B. (25), A. A. (28) i K. H. (25) zbog sumnje da su nedozvoljeno prešli državnu granicu i vršili krijumčarenje ljudi.
Policija je u napuštenom objektu u blizini Subotice, pronašla devetoro iregularnih migranta kojima su osumnjičeni, kako se sumnja, trebalo da pomognu u ilegalnom prelasku državne granice sa Mađarskom uz novčanu naknadu.
Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici, saopštio je MUP.
Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor do 30 dana.
Protiv iregularnih migranata policija je preduzela mere u skladu sa Zakonom o strancima.