Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio nakon svađe sa drugim muškarcem. Povređeni je prevezen u bolnicu u Novom Sadu, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Iako su se u javnosti prvobitno pojavile informacije da je obračun posledica neizmirenih računa, tačnije da je ranjeni pozajmljivao novac od zelenaša, povod za svađu zapravo su odnosi iz prošlosti.

pekara u selu Ratkovo, kod Odžaka Foto: Kurir Televizija

"Pao je kao pokošen"

- Pekara u Ulici Petra Dapšina otvorena je prošlog leta, a vlasnik lokala nije iz našeg mesta. Poslovao je dobro u početku, ali je u poslednje vreme pekara više bila zatvorena nego što je radila. Zato i nisam dolazila kod njih, već sam išla u prodavnicu, tako da o vlasniku ne znam skoro ništa - za Kurir televiziju, rekla je meštanka Ratkova i dodala:

- Išla sam oko 11 časova sa prijateljicom u šetnju, a u povratku negde oko 13 časova čule smo sirene policije i Hitne pomoći. Znala sam da se nešto loše desilo. Srele smo komšinicu koja nam je rekla da je jedan muškarac koji takođe, nije iz našeg mesta ušao u pekaru i nakon svađe iz pištolja pucao u vlasnika lokala. Čovek je pao kao pokošen.

Po izjavama očevidaca, napadač je nakon pucnjave izašao iz pekare krvav, i sačekao policiju.

Prava drama u pekari

- Pričaju da je bila prava drama u pekari. Krvi je bilo unutra, ali i ispred pekare. Policija je stavila traku i uviđaj je i dalje u toku, ispituju svedoke. Navodno, ta pekara i neki objekti u blizini imaju kamere pa će one pomoći u rasvetljavanju slučaja - rekli su očevici za Kurir.

Prema prvim, nepotvrđenim informacijama, ranjeni vlasnik pekare je već duži period uzimao novac na kamatu, zbog čega je dobijao pretnje od različitih zelenaša.

Osumnjičeni iza rešetaka

Osumnjičeni muškarac je nakon pucnjave lišen slobode i njemu je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.

Vlasnik pekare u Odžacima u teškom stanju nakon pucnjave Izvor: Kurir televizija

