Slušaj vest

Na deonici puta od poznatog hotela "1.000 ruža" ka Bubanj potoku došlo je do stravične saobraćajne nesreće. Tačnije, do sudara je došlo oko 6.45 časova u naselju Beli potok, na kružnom putu ka Resniku.

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovala četiri putnička vozila.

Iz jednog automobila poginuo je muškarac, dok je u drugom jedna ženska osoba sa povredama prevezena u Urgentni centar.

Jedan automobil završio je prevrnut pokraj puta, dok je drugi završio smrskan s prednje strane.

Na licu mesta nesreće nalaze se ekipe Hitne pomoći i policija.

Saobraćaj u smeru ka Resniku se odvija otežano.

Ne propustiteHrvatskaVOZAČ UMRO, AUTOMOBIL SLETEO SA PUTA Nesreća u Bjelovaru
shutterstock_2056552664.jpg
HronikaKOMBI PREVOZIO RADNIKE, ZAKUCAO SE U RADNU MAŠINU! Saslušan vozač i svedoci, evo dokle se stiglo u istrazi stravične nesreće između Iriga i Rume
saobraćajna nesrećna (2).png
DruštvoDrama na Pešterskoj visoravni: Bračni par sleteo u snežne nanose, heroji ih spasili
Screenshot 2026-01-13 223237.png
BeogradSAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU U BEOGRADU: Povređeni hitno prebačen u bolnicu, Hitna pomoć tokom noći imala pune ruke posla
gužva ,saobraćaj, noć,hitna pomoć