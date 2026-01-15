Hronika
JEZIVA NESREĆA KOD BUBANJ POTOKA: U sudaru četiri vozila poginuo muškarac, žena prevezena u Urgentni
Na deonici puta od poznatog hotela "1.000 ruža" ka Bubanj potoku došlo je do stravične saobraćajne nesreće. Tačnije, do sudara je došlo oko 6.45 časova u naselju Beli potok, na kružnom putu ka Resniku.
Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovala četiri putnička vozila.
Iz jednog automobila poginuo je muškarac, dok je u drugom jedna ženska osoba sa povredama prevezena u Urgentni centar.
Jedan automobil završio je prevrnut pokraj puta, dok je drugi završio smrskan s prednje strane.
Na licu mesta nesreće nalaze se ekipe Hitne pomoći i policija.
Saobraćaj u smeru ka Resniku se odvija otežano.
