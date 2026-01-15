Slušaj vest

Težak udes desio se jutros u 7.50 na Smederevskom putu, u Boleču, u kom je stradao muškarac (46), vozač pežoa 307.

Težak udes se desio kada se sudario sa autobusom "Lasta".

Sedam putnika i vozač autobusa su za sada zatražili lekarsku pomoć, a vozač automobila je smrtno stradao na licu mesta.

Obustava saobraćaja u oba smera.

Uviđaj u toku.

Kurir Web/ Telegraf

