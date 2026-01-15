Slušaj vest

Kako su roditelji objasnili, ona je bila u poseti komšiji koji im inače pomaže, krenula je ka kući, i pošto je slabovida, verovatno promašila skretanje i izgubila se.

Potragu o nestaloj Milici Asanović ispratila je naša reporterka "Redakcije" Violeta Milićević.

"Od nje ni traga ni glasa"

Zatekli smo meštane kako su lomili led u nadi da će pronaći nestalu Milicu u reci ali ona, sudeći po rečima njene porodice, kao da je u zemlju propala, za jutarnji program Kurir televizije, rekla je naša reporterka Violeta Milićević.

- Jake policijske snage tragaju za nestalom Milicom zajedno sa specijalnim službama, pripadnicima Žandarmerije, priključili se lovci kao i sami meštani, međutim po rečima Miličine porodice ona kao da je u zemlju propala. U potragu je takođe uključen i pas tragač i juče je otprilike 200 pripadnika policije bilo na terenu i pretražilo celo selo - rekla je naša reporterka u uključenju uživo i dodala:

Violeta Milićević, reporterka Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

- Traže se zaseoci i područja oko Južne Morave, zatekli smo meštane kako su lomili led kako bi proverili da Milica nije slučajno upala u reku koja postoji kod podvožnjaka gde su je poslednji put i videli, međutim za sada i dalje nema novih tragova.

Šesti dan potrage

Kako je rekao otac nestale Milice, za Kurir televiziju, tražili su je i danju i noću i gledali su da nije možda slučajno upala u vodu ali od nje ni traga ni glasa.

- Danas je šesti dan otkad je tražimo. Kad sam došao kući nije je bilo pa sam zvao komšiju i pitao za Milicu. On mi je rekao da je odavno otišla kući. On je krenuo ka nama, susreli smo se na putu ali ni ja ni on nismo ništa videli. Od tada smo sve pretražili ali od nje ni traga ni glasa - rekao je otac i dodao:

otac nestale Milice Asanović Foto: Kurir Televizija

- Čuli smo da su je neki ljudi videli i pitali kuda ide, ona im je rekla "kući". Krenuli smo kolima, ali nismo je našli. Tražili smo je prvog dana i noću, dolazila je i policija, gledali smo da nije slučajno upala u vodu - rekao je očajni otac.

Šesti dan potrage za nestalom Milicom (25) iz sela Balajnac Izvor: Kurir televizija

