Crne slutnje su se nadvile nad Merošnskim krajem gde je nestala slabovida devojka Milica Asanović (25) u selu Balajnac i koje nema već sedmi dan. Kako Kurir saznaje, ona do jutzros nije nađena, a u policiji su nam rekli da se potraga nastavlja i danas.

Nestala Milica Asanović Foto: Društvene Mreže

Ona je nestala u petak, 9. januara, oko podneva kada je od komšije krenula kući. Pošto potiče iz materijalno slabostojeće porodice, bila je kod komšije da pozajmi malo šećera i kafu, a onda je nestala u povratku kući.

Kamere sa okolnih objekata snimile su njeno kretanje do negde, a onda kako kažu njene komšije, "kao da je u zemlju propala".

Komšija kod koga je bila poslednji put, Slavoljub Todorović kaže da je put od svoje do njegove kuće znala bez greške. Sela Balajnac, Gradište i Aleksandrovo su spojena, tako da u njima i dalje vlada misterija gde je ova devojka. Slavoljub je juče bio u policiji gde je davao izjavu, ali se danas obratio novinarima.

- Prvo su kod mene kući došli Miličin brat i otac, popričali smo, skuvao sam im kafu, a onda je došla i ona. Izneo sam ribu koja je ostala od Badnje večeri i poslužiuo sam ih da jedu. Milica je isto pristala da uzme tri, četiri parčeta ribe, ali pošto je slabovida, ja sam joj očistio kosti. Milica je zapravo kod mene došla da uzme malo kafe i šećera jer je majka poslala. Prvi je otišao Miličin brat jer se dogovarao nešto sa nekim iz Batušinca. Poslužio sam ribu i ocu, a on mi je rekao da mu je rano za jelo, iako je bilo oko pola jedanaest ujutru. Onda je i on krenuo i rekao da će Milica da ponese zavežljaj ribe da im pošaljem. Onda sam spakovao ribu , šećer i kafu, ispratio je do ulaznih vrata. Ona se spustila niz stepenice i izašla na ulicu. Pošla je prema njihovoj kući. Uputila se prema raskrsnici gde je trebala da ide desno, ali ja sam tada ušaou kuću. Miličinom ocu Slaviši je ispao uložak od cipela. To sam video kada sam se vratio u sobu i da ne bih njoj davao, hajde rekoh pozovaću ih. Pozvao sam šest puta, ali niko se nije javljao - ispričao je Todorović šta se dešavalo pre nestanka devojke.

Inače, komšija Slavoljub Todorović je praktično poslednja osoba koja je videla Milicu pre nego što je nestala bez traga.

On dalje kaže da ga je potom prvo greškom pozvao jedan komšija, a onda i Miličin otac Slaviša.

Slaviša Asanović Foto: Kurir Televizija

- On mi kaže: "Da li je Milica još uvek kod tebe?", "Ma kakvi, otišla je još pre sat vremena", kažem ja njemu. Odmah sam zgradio telefon i video sam na početku ulice njega i odmah smo krenuli u potragu. Tražili smo je skoro do dva sata posle ponoći, a onda smo stali zbog ledene kiše - ispričao je medijima Slavoljub Todorović.

Novinari koji su bili juče i danas na terenu, od nestanka devojčice iz Niša pre šest godina, nisu videli tako opsežnu potragu koja se nastavlja i danas. Milica je slabog zdravlja i svi kažu da se nije mnogo kretala po selu.

- Nije imala internet, telefon ni društvene mreže, pa da se posumnja u neku prevaru, ljubav i slično - kažu meštani i dodaju