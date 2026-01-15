Slušaj vest

Prvi snimci nesreće u Vreocima dele se na društvenim mrežama, a kako se može videti, povređena osoba nepomično leži na kolovozu ispred smrskanog automobila, dok su se prolaznici i vozači okupili oko nje, pokušavajući da pruže pomoć pre dolaska hitnih službi. Stravični prizori potresli su sve koji su se zatekli na mestu nesreće.

- Prizor je jeziv, osoba je ležala nepomično na putu, a oko nje su se svi okupili u šoku. Automobil je potpuo smrskan, ljudi nisu znali šta da rade, atmosfera je bila kao iz horor filma, led je još uvek na putu - rekao je jedan od očevidaca.

- Jutros oko 9.35 sati došlo je do saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali kod skretanja za mesto Vreoci, kada su se sudarila dva putnička vozila i jedno teretno vozilo. Saobraćaj je obustavljen u oba smera, a prema prvim, nezvaničnim informacijama, jedna osoba je povređena - kaže izvor nezvanično za Kurir.

Na teren su odmah izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, a zbog nesreće formirane su duge kolone. Vozačima se savetuje da izbegavaju Ibarsku magistralu.

Uzrok udesa za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja.