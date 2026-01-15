Slušaj vest

Spisak odbeglih ubica u Srbiji prilično je dug, a na njemu se nalazi i ime Đorđa Makića koji se sumnjiči da je sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči koja se 31. avgusta prošle godine dogodila ispred jedne kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru, a u kojoj je život izgubio Vukašin Stanković.

Kako se povodom ove situacije oseća porodica, za Redakciju su govorili punomoćnica majke ubijenog Vukašina Stankovića Mirjana Radovanović i teča ubijenog Vukašina Stankovića Todor Prlainović.

Kako je istakao punomoćnik majke preminulog Vukašina Stankovića, za Kurir televiziju, za nju je život stao onog momenta kada su joj rekli da joj je sin ubijen na monstrouzan način.

- Za porodicu je izuzetno teško što su roditelji izgubili sina jedinca i postoji potreba u ljudskoj prirodi da se čuje istina i da se prati postupak. Ali kako porodica pokojnog Vukašina Stankovića tako i punomoćnici oštećenih u ovom predmetu poštuju sa razlogom zaštitu maloletnika u ovom postupku, poštuju tu zakonsku odredbu i stavljaju je iznad svega - za Kurir televiziju, rekla je punomoćnica majke ubijenog Vukašina Stankovića Mirjana Radovanović i dodala:

Mirjana Radovanović, advokatica majke ubijenog Vukašina Stankovića Foto: Kurir Televizija

- Kao punomoćnik Ane Jović, majke tragično preminulog Vukašina Stankovića, mogu da kažem da je za nju vreme stalo onog trenutka kada su joj saopštili da je njen sin ubijen na monstrouzan način. Mi kao jedno društvo moramo da se zaštitimo od takvih posledica koje nastupaju nakon toga.

Osumnjičeni u bekstvu, ne mogu da ga lociraju

Sedam dana pre Vukašinovog ubistva, u Skadarskoj ulici, počinio je još jedno krivično delo i bio pušten da se brani sa slobode, za "Redakciju", izjavio je teča ubijenog Vukašina Stankovića Todor Prlainović.

- Teško se nosimo sa tom činjenicom da ga više nema, već je prošlo 136 dana otkad se desilo to ubistvo na Vračaru i otkad smo ga izgubili. Prisustvujem ročištima i redovno dolazim, ali zbog pravila koja važe za maloletnike nije mi dopušteno da ulazim u sudnicu ali budem tu određeni vremenski period i onda vidim kako izlaze advokati i sudija jer je ponovo ročište odloženo zbog nečega - za Kurir televiziju, rekao je Todor Prlainović i dodao:

Todor Prlainović, teča ubijenog Vukašina Stankovića Foto: Kurir Televizija

- Nisam upućen u dešavanja koja se događaju u sudnici zbog maloletnika, ali to je još gore jerstrepite da sutra opet ne napravi neko slično delo jer svi znamo šta je osumnjičeni uradio nedelju dana pre Vukašinovog ubistva. Sama činjenica da se ne dešava ništa, da pet meseci stoji slučaj i da se ročišta samo odlažu stvara dodatnu nervozu i poručio bih narodu da se pripazi jer nikada ne znate šta se krija iza nekoga.

