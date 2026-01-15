Slušaj vest

Luka Popović (30) iz Pljevalja, brat od strica Lane Popović, supruge narko-bosa Darka Šarića, ubijen je pre 13 godina u sobi 201 hotela na Žabljaku, a smrtonosni hitac u njega je ispalio Jovica Zindović, bivši muž Danijele Šarić, sestre Darka Šarića.

Darko Šarić i Lana Popović Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

- Zindović nam je odmah priznao da je pucao i predao nam revolver iz kog je ispaljen hitac. Četiri sata posle zločina u Zindovićevoj krvi bilo je više od jednog promila alkohola - kazao je neposredno posle zločina za crnogorske medije izvor iz tamošnje policije. Iste noći saslušana su i dvojica prijatelja s kojima su Popović i Zindović planirali da dočekaju Srpsku novu godinu.

Zindović je zbog ubistva koje se dogodilo u noći između 13. i 14. januara 2013. godina osuđen 2014. godine na 15 godina i tri meseca zatvora, a motiv zločina do danas nije sasvim razjašnjen. Kako su ranije pisali mediji iz Crne Gore, postojalo je nekoliko verzija ovog događaja.

Jovica Zindović Foto: Mup

- Prema prvim informacijama, Zindović nije nameravao da ubije Popovića, već je oružje slučajno opalilo, a Popovića je metak pogodio u glavu i on je na mestu ostao mrtav - kazao je neposredno posle zločina za crnogorske medije izvor iz tamošnje policije, dodajući da su očevici zločina ispričali da su Popović i Zindović bili "vrlo dobri prijatelji".

Međutim, u optužnici crnogorskog tužilaštva navodi se da je okrivljeni ispalio metak u glavu žrtvi dok je ovaj bio u čučećem položaju, kao i da je pre ubistva zadobio povrede.

- Dok je povređeni Popović bio u čučećem položaju ispred Zindovića, koji je sedeo na krevetu, optuženi je izvadio revolver "smit i veson 357 magnum", koji je držao bez odobrenja, i pritisnuo cev pištolja na vrh glave žrtve. Ispalio je jedan metak i naneo mu teške, po život opasne povrede, koje su odmah prouzrokovale smrt. Zindović je ispalio drugi metak u pravcu ormara - navodi se u optužnici.

O zločinu je svojevremeno govorio i otac ubijenog Luke Popovića, Duško Popović. On je navodio u izjavama za Vijesti "da je njegov sin ubijen po nalogu pojedinaca iz vrha crnogorske policije".

- Siguran sam da su pojedinci iz crnogorske policije imali interesa da on bude ubijen da se ne bi otkrila kriminalna piramida u Crnoj Gori. Ubili su ga oni koji su ubicu nagovorili da se brani ćutanjem - rekao je ranije Duško za crnogorske medije i dodao da veruje da je ubistvo bilo planirano.

- Na prevaru je toga dana odveden na Žabljak gde je trebalo da proda patike Zindoviću i njegovoj supruzi, s obzirom na to da je time trgovao. Pozvao ga je telefonom neko iz Zindovićevog društva i on je otišao iako mu se, kao da je nešto predosećao, nije išlo tog dana na Žabljak. Imali su nameru da ga prethodno opiju kako ne bi mogao da se vrati u Pljevlje, pa su ga ceo dan vodili po žabljačkim lokalima. U pola deset uveče odveo ga je u svoju hotelsku sobu - pričao je Duško Popović i dodao da je njegov sin pre likvidacije maltretiran u hotelskoj sobi i primoravan da odgovara na razna pitanja.

Spektakularan beg iz zatvora

Jovica Zindović hapšen je i 2008. godine zbog sumnje da je 2003. godine u Ljubljani učestvovao u likvidaciji Miše Vujičića, koji je važio za šefa crnogorske mafije u Sloveniji. On je javnosti poznat i po spektakuolarnom begu iz bjelopoljskog zatvora u oktobru 2015. godine.