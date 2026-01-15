OTKRIVENO ČIJE JE TELO NAĐENO U BAŠTI KAFIĆA U SRCU BEOGRADA: Navijač pao sa velike visine, jedan detalj dodatno rastužio njegove Grobare (foto)
Navijači Partizana masovno se opraštaju od muškarca Aleksandra A., koji je, kako se sumnja, juče pao sa sprata jedne zgrade u baštu kafića u centru Beograda.
Na društvenim mrežama osvanule su brojne poruke podrške i sećanja prijatelja i članova navijačke grupe. Jedna od objava, potpisana je upravo od pripadnika grupe pod nazivom "Grobari Dorćol".
- Danas se sa velikom tugom opraštamo od našeg brata sa Palasa, koji je bio srce i duša naše ekipe. Ceo svoj život je posvetio Partizanu i borbi za bolje dane Grobarstva. Uvek nasmejan, uvek tu za braću i od prvog dana sa nama na tribini i ulici. Pamtiće ga JNA i njegov centar Beograda - piše u oproštajnoj poruci.
Telo muškarca, podsetimo, pronađeno je juče oko 6.45 sati u centru Beograda. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je pao kroz prozor zgrade direktno u baštu kafića.
Istragom će biti utvrđeno kako je došlo do pada sa velike visine.
- Utvrđuje se da li je reč o nesrećnom slučaju ili o nečemu drugom - kaže izvor.
Jeziv prizor zatekao je radnik obližnjeg lokala u centru Beograda, koji je odmah obavestio policiju i Hitnu pomoć. Policijski službenici trenutno istražuju sve okolnosti tragedije.
Nažalost, mnogima je zapao za oko jedan detalj, a to je da je ovaj navijač pao baš pored grafita "Grobari".
- To nas je dodatno rastužilo i potreslo. Telo je ležalo na pločniku baš kod zida na kome je crnom farbom ispisan grafit "Grobari". Neverovatno, šta ti je sudbina - dodao je jedan poznanik nastradalog.