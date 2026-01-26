Slušaj vest

Državljaninu Srbije, navodnom vođi Balkanskog kartela koji je uhapšen u velikoj akciji kodnog imena "Bela plima" zbog rekordne zaplene 10 tona kokaina na brodu u vodama Kanarskih ostrva, određen je pritvor. Agenti su zaplenili 294 paketa. Utvrđeno je da je droga poreklom iz Brazila i da je plan bio da se transport iz Latinske Amerike u Evropu pošalje preko Kanarskih ostrva

Takođe, istražitelji su utvrdili i da je deo zaplena treba manjim čamcima da ostane na Kanarskim ostrvima, dok je veći deo trebalo da bude za Evropu, a na ovu temu za Kurir govorio je Boža Spasić, bivši pripadnik službe DB.

"DOLAZI NOV RAT U PODZEMLJU" Spasić za Kurir o uhapšenom pripadniku Balkanskog kartela: Ko će sada da plati ovih 10 tona KOKAINA?! Izvor: Kurir televizija

- Ovaj slučaj možda ne bi bio interesantan za nas da nisu uključeni srpski državljani. Transport ne rade veliki šefovi podzemlja, već trećerazredni pripadnici klana. Da sam ja na mestu šefa španske policije, kada su zadržali tu kršinu od broda ja bih pitao, momci gde ste krenuli sa tim? Moguće je da je ovo bilo plutajuće ostrvo na kome se nalazilo 10 tona kokaina, da je bio raspoređen po ivicama broda za koji nije jasno ni kako je plovio bez goriva i bez ičega, a vrlo verovatno je čekao da dođu brzi čamci. Ne bi mogli da uđete ni u jedan sektor španske granice. Ovaj brod je trebalo tu da se nađe, a droga da bude preuzeta. Mene zanima ko će sada da plati ovih 10 tona kokaina?Dolazi novi rat u podzemlju - kaže Spasić.

"Neko će gubitak morati da plati"

On dodaje da je verovatno da je deo droge bio namenjen i području Balkana, a dodaje da gubitak ove količine droge znači da će neko ovaj gubitak morati i da plati.

- Pretpostavljam da je ovde došlo do nekog trapavog rešenja da se brod sa posadom krajnje sumnjive prirode, Turci i drugi, nađu na okeanu gde je verovatno bilo namereno da se uništi - kaže Spasić.

Spasić kaže da nije sva roba bila namenjena području Balkana, pa dodaje i da će biti interesantno videti kako će se rešiti među-mafijaški obračuni zbog gubitka velike količine droge.

