Slušaj vest

Državljaninu Srbije, navodnom vođi Balkanskog kartela koji je uhapšen u velikoj akciji kodnog imena "Bela plima" zbog rekordne zaplene 10 tona kokaina na brodu u vodama Kanarskih ostrva, određen je pritvor. Agenti su zaplenili 294 paketa. Utvrđeno je da je droga poreklom iz Brazila i da je plan bio da se transport iz Latinske Amerike u Evropu pošalje preko Kanarskih ostrva

Takođe, istražitelji su utvrdili i da je deo zaplena treba manjim čamcima da ostane na Kanarskim ostrvima, dok je veći deo trebalo da bude za Evropu, a na ovu temu za Kurir govorio je Boža Spasić, bivši pripadnik službe DB.

"DOLAZI NOV RAT U PODZEMLJU" Spasić za Kurir o uhapšenom pripadniku Balkanskog kartela: Ko će sada da plati ovih 10 tona KOKAINA?! Izvor: Kurir televizija

- Ovaj slučaj možda ne bi bio interesantan za nas da nisu uključeni srpski državljani. Transport ne rade veliki šefovi podzemlja, već trećerazredni pripadnici klana. Da sam ja na mestu šefa španske policije, kada su zadržali tu kršinu od broda ja bih pitao, momci gde ste krenuli sa tim? Moguće je da je ovo bilo plutajuće ostrvo na kome se nalazilo 10 tona kokaina, da je bio raspoređen po ivicama broda za koji nije jasno ni kako je plovio bez goriva i bez ičega, a vrlo verovatno je čekao da dođu brzi čamci. Ne bi mogli da uđete ni u jedan sektor španske granice. Ovaj brod je trebalo tu da se nađe, a droga da bude preuzeta. Mene zanima ko će sada da plati ovih 10 tona kokaina?Dolazi novi rat u podzemlju - kaže Spasić.

"Neko će gubitak morati da plati"

On dodaje da je verovatno da je deo droge bio namenjen i području Balkana, a dodaje da gubitak ove količine droge znači da će neko ovaj gubitak morati i da plati.

- Pretpostavljam da je ovde došlo do nekog trapavog rešenja da se brod sa posadom krajnje sumnjive prirode, Turci i drugi, nađu na okeanu gde je verovatno bilo namereno da se uništi - kaže Spasić. 

Spasić kaže da nije sva roba bila namenjena području Balkana, pa dodaje i da će biti interesantno videti kako će se rešiti među-mafijaški obračuni zbog gubitka velike količine droge.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaISPLIVALI DETALJI REKORDNE ZAPLENE 10 TONA KOKAINA NA ATLANTIKU! Vođi Balkanskog kartela određen pritvor zbog šverca droge! Između džakova soli krili kokain!
droga
HronikaBRATE, OBJASNI IM DA JE TO BROD ZA VITKU LINIJU! NEMA RAZLOGA ZA REVOLUCIJU! Balkanski kartel i ranije imao problem zvog šverca kokaina starim brodovima!
droga
HronikaPOGLEDAJTE KAKO IZGLEDA BROD NA KOME SU PALE VOĐE BALKANSKOG KARTELA SA 10 TONA KOKAINA! Zaplena na Kanarskim ostrvima otkrivena kada je brod ostao bez goriva
droga
HronikaPALA ČETIRI NARKO-DILERA U VOJVODINI! Zaplenjen kokain i 500 tableta sa crne liste, pronađeni i lažni recepti
policija.jpg

REKLAMA ZA KOKAIN U CENTRU GRADA! Novinarka raskrinkala novi način na koji operišu narko-dileri: Skenirate kod, a onda naiđete na cenovnik - Nude čak i posao!  Izvor: Kurir televizija