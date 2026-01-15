Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu potiv Miomira T. (61) zbog sumnje da je 28. avgusta prošle godine na teritoriji Zemuna, upravljajući autobusom na liniji broj 18, kršenjem saobraćajnih propisa doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je preminula E.G. (16) i teške telesne povrede zadobila J.V., dok je još troje ljudi zadobilo lake telesne povrede.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina - saopšteno je iz tužilaštva.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Takođe, tužilaštvo je sudu predložilo da Miomiru T. izrekne obaveznu meru bezbednosti zabrane upravljanja svim vrstata i kategorijama motornih vozila u trajanju od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove mere.

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da se Miomir T. 28. avgusta 2025. godine oko 12:05 časova na raskrsnici ulica Cara Dušana i Branka Pešića, upravljajući autobusom na liniji broj 18, kretao desnom saobraćanom trakom kolovoza ulice Cara Dušana iz pravca centra Zemuna ka Pupinovom mostu prosečnom brinom od 42,5 kilometara na čas, odnosno većom brzinom od brzine koja je postavljenim saobraćanim znakom na tom delu puta ograničena na 40 kilometara na čas.

- Prilazeći pešačkom prelazu okrivljeni nije prilagodio brzinu vozila, pa je dolaskom do pešačkog prelaza na raskrsnici ulica Cara Dušana i Branka Pešića ušao u raskrsnicu brzinom od 45 kilometara na čas kada mu je semaforom bio zabranjen prolaz, odnosno upaljeno crveno svetlo, iako je dužan da vozilo zaustavi ispred pešačkog prelaza, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima - navodi se u saopštenju tužilaštva.

On je, kako se sumnja, čeonim delom autobusa udario u levu bočnu pešaka E.G, koja je u tom trenutku prelazila preko obeleženog pešačkog prelaza kada joj je semaforom prelaz bio dozvoljen, odnosno upaljeno zeleno svetlo za pešake.

- Usled udara oštećena je odbačena na kolovoz, da bi se usled daljeg kretanja autobusa telo oštećene podvuklo pod autobus zbog čega je došlo do vučenja njenog tela po podlozi, a usled čega je premilunla na licu mesta - dodaje se.

Okrivljeni je, kako se navodi, autobusom nastavio kretanje i prešao na levu kolovoznu traku, namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera, čime je postupio suprotno odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i tom prilikom je prednjim delom autobusa udario u prednji deo "škode oktavie“ kojim je upravljao vozač M.Č, sa kojim su se u vozilu nalazili putnici T.R. i E.L, pa je navedeno vozilo od siline udara odbačeno unazad i zadnom desnom stranom udarilo u prednji deo “pežoa” kojim je upravljala J.V, a koje vozilo je takođe odbačeno unazad i zadnjom desnom stranom udarilo u prednji deo “forda”, kojim je upravljao vozač F.G.

- Navedena vozila su u tom trenutku bila zastavljena zbog crvenog svetla na semaforu. Potom je okrivljeni autobusom izleteo van kolovoza u desnu stranu ulice i prednjim delom autobusa udario u ogradu i zid kuće u ulici Cara Dušana, gde se tom prilikom i zaustavio. Usled navedenog J.V, koja je bila u 37. nedelji trudnoće, u vreme nanošenja povrede je zadobila povredu koja je procenjena da predstavlja tešku telesnu povredu - navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.