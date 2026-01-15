Slušaj vest

Slobodan Milutinović (40), zvani Snajper, kontroverzni Novosađanin, osuđen je u odsustvu, pred Višims udom u Novom Sadu, na četiri godine i šest meseci zatvora zbog krivičnog dela otmica!

Podsetimo, Milutinović se teretio da je u septembru 2021. godine oteo i mučio tadašnju emotivnu partnerku U. J. Inače, ovo je druga presuda u ovom slučaju, pošto je prvu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio ponavljanje postupka.

Slobodan Milutinović Foto: Facebook

Interesantno je da je Snajper, tokom ovog postupka pobegao iz kućnog pritvora sa nanogicom, a uhapšen je u aprilu 2024. godine u Madridu u okvoru velike policijske akcije, tokom koje je uhapšeno nekoliko pripadnika kriminalne grupe.

Kako je danas saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, presuda im je dostavljena danas i na nju će se žaliti.

- Povodom ponovljenog krivičnog postupka koji se vodi pred Višim sudom u Novom Sadu, po podignutoj Optužnici Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu protiv optuženog S.M. iz Novog Sada, zbog krivičnog dela otmica, učenjenog na štetu oštećene U.J., Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da su, na osnovu prikupljenih i izvedenih dokaza tužilaštva, na glavnom pretresu dokazni navodi podignute optužnice - piše u saopštenju, u kom se dodaje:

- Podsećamo javnost da je dana 20. septembra 2021. godine, u saradnji Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i Policijske uprave u Novom Sadu, uhapšen S.M., kada mu je po nalogu javnog tužilaštva bilo određeno zadržavanje do 48 časova, zbog krivičnog dela otmica, koje je učinjeno u toku noći 19. i 20. septembra 2021. godine, na štetu oštećene U.J. Nakon sprovedene istrage Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je 22. decembra 2021. godine podiglo optužnicu protiv S.M.

Kako su dodali, presudom Višeg suda u Novom Sadu, koja je dostavljena ovom tužilaštvu 15. januara 2026. godine, optuženi S.M., kome se sudilo u odsustvu, osuđen je na jedinstevnu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest meseci.

- Viši sud u Novom Sadu je tom presudom za krivičnio delo otmica prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od tri godine, dok je kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i deset meseci, izrečenu S.M. presudom Apelcionog suda u Novom Sadu od 4. oktobra 2023. godine, uzeo kao utvrđenu. Optuženom S.M. je izrečena mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od dve godine. Optuženi je obavezan da naknadi sve troškove krivičnog postupka - piše i saopštenju VJT u Novom Sadu:

- Nezadovoljno visinom izrečene kazne, Više javno tužilašvo u Novom Sadu obaveštava javnost da će, u zakonskom roku, izjaviti žalbu u delu odluke suda o visini izrečene kazne zatvora, kao i dužine trajanja izrečene mere bezbednosti.

