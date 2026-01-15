HAOS NA SUĐENJU BRAĆI PANIĆ ZA POSREDOVANJE U PROSTITUCIJI: Devojka koja je svedočila da je radila u "salonu za masažu" ima psihički poremećaj (foto)
U Trećem osnovnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje braći Urošu (26) i Milošu Paniću (24), koji se terete za krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu, a ročište je proteklo u napetoj atmosferi. Naime, nalaz veštaka da T. K. koja je ranije priznala da je radila u "salonu za masažu", sada ima duševni poremećaj, ali da ga možda nije imala kada je saslušavana u istrazi, izazvao je burne reakcije odbrane.
Naime, predstavnica komisije sudskih veštaka, Svetlana Nikšić navela je da je kod svedokinje ustanovljen "teži granični poremećaj ličnosti", koji, kako je istakla, ima korene još u detinjstvu, te da je reč o dugotrajnom i ozbiljnom duševnom poremećaju. Kako je pojasnila, da je T. K. u ovom postupku u statusu okrivljene, ne bi joj bilo suđeno, već bi joj bila izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja.
- Prilikom davanja izjave pre dve godine, u prisustvu učesnika sudskog postupka, kod nje nije uočeno postojanje visoke psihičke napetosti, niti jasni znaci poremećaja ličnosti - naveo je veštak, što je u sudnici izazvalo negodovanje pojedinih branilaca.
Posebnu pažnju izazvao je deo nalaza koji se odnosi na događaj sa glavnog pretresa, kada je T. K. u sudnici fizički nasrnula na optuženog Ivana Zajelca.
- Tada je, na osnovu analize ličnosti, bio manifestovan gubitak kontrole agresivnih i emocionalnih impulsa. Ispoljila je psihotične elemente u ponašanju koji su bili upadljivi, te u tom trenutku nije bila sposobna - rekao je veštak, dok je u sudnici vladala potpuna tišina.
Veštak je takođe istakla da je svedokinja tokom veštačenja komisiji dostavila isključivo recepte za lekove, kao i da je navela da je imala dugogodišnji problem sa alkoholom i psihoaktivnim supstancama.
- Alkohol konzumira još od 2005. godine, a od 2013. je, svesna zavisnosti, započela lečenje u Palmotićevoj. Takođe, od 2009. godine koristila je i kokain - navedeno je u nalazu.
Na izlaganje stričnjaka reagovao je branilac okrivljenog Ivana Zajelca, advokat Nikola Matić.
- Veštak navodi da je T. K. u oktobru 2024. godine procesno nesposobna, a samo šest meseci ranije davala je iskaz kod tužioca. Istovremeno, veštak tvrdi da nema indicija da je tada bila procesno nesposobna, iako je postojao granični poremećaj ličnosti i problem sa alkoholom - rekao je Matić.
Branioci Ivana Zajelca, advokati Nikola Matić i Petar Rađenović, posle ovog nalaza predložili su sudu da se kao nezakonit izdvoji zapisnik o ispitivanju T. K. dat pre dve godine pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.
- Iako tada nije bila pregledana, sve ukazuje da je i tada, kao i šest meseci kasnije, bila nesposobna za davanje iskaza - istakao je Matić, dok se tužilaštvo tom predlogu usprotivilo.
Podsetimo, psihijatrijsko veštačenje T. K. zatraženo je nakon što je njeno svedočenje na jednom od ranijih ročišta prekinuto zbog verbalnog sukoba sa advokatom okrivljenog Zajelca, kada je i fizički nasrnula i na Zajelca.
- Ja da sam neuračunljiva, ja bih sada skočila i zadavila bih te. Ti si prevarant - vikala je tada T. K. tada u sudnici.
Tom prilikom svedokinja je ispričala i kako je prihvatila posao u salonu za masažu braće Panić.
- Ivan mi je ponudio posao masaže. Rekla sam da moram da razmislim da li to mogu da “svarim”. Prihvatila sam jer mi je brat bio u zatvoru, imam dete i računi su se gomilali. Da sam znala da je to povezano sa prostitucijom, nikada to sebi ne bih dozvolila - rekla je ona, tvrdeći da je Ivan Zajelac od nje tražio da mu svakodnevno daje 50 evra, što je odbila.
Pored braće Panić, optužnicom su obuhvaćeni i Vuk Stanković, poznatiji kao Vuke Makro, Ivan Zajelac, kao i bračni par Sonja i David Luković.
Kako se navodi u optužnici, oni su od 1. oktobra 2022. do 16. oktobra 2023. godine, po prethodnom dogovoru i sa podeljenim ulogama, navodili i podsticali tri ženske osobe na vršenje prostitucije, koristeći dva sajta za reklamiranje salona za masažu, koji su, prema stavu tužilaštva, bili paravan za pružanje seksualnih usluga.
Prema optužnici, Sonja Luković bila je zadužena za ugovaranje klijenata, dok su cene seksualnih usluga određivali ostali okrivljeni. Sumnja se da je tantrička masaža sa ručnom završnicom koštala od 3.500 do 6.000 dinara, dok je tzv. “Milki masaža” naplaćivana 10.000 dinara, a devojke su polovinu zarade predavale okrivljenima.