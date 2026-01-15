Slušaj vest

Trostruki osuđeni ubica Goran Džonić (61) ni danas se nije pojavio u sudu u kom se održava parnični postupak koji je protiv njega pokrenula Stojanka Đokić, kojoj je Džonić pre skoro pet godina ubio sina, snaju i unuku!

- Ima visok krvni pritisak, i zbog stresa i visine kazne na koju je osuđen nije bio u mogućnosti da prisustvuje dosadašnjim ročištima, na kojima se odlučuje o naknadi štete porodici Đokić, čije je članove ubio - objašnjava naš izvor na koji način ubica izbegava suđenje.

Goran Džonić Foto: Privatna Arhiva

Suđenje Goranu Džoniću, pravosnažno osuđenom na doživotnu robiju, po tužbi Stojanke Đokić iz Moravca koja je pokrenula parnični postupak za naknadu štete zbog ubistva njenog sina Gorana (57), snaje Gordane (56) i unuke Lidije Đokić (26) iz Aleksinca, danas je ponovo odloženo u Višem sudu u Nišu.

Četvrto odlaganje suđenja zaredom usledilo je jer veštak koji je određen rešenjem suda nije u mogućnosti da obavi veštačenje Gorana Džonića i utvrdi da li je sposoban da prisustvuje ovoj parnici za naknadu štete ili ne. Rezultat takvog veštačenja još nije stigao u Viši sud u Nišu.

Stojanka Đokić Foto: M.S.

- Stojaka Đokić je kao majka tužila za naknadu štete Gorana Džonića. Suđenje praktično još nije krenulo. Čeka se veštačenje Džonića jer je punomoćnik tuženog osporio njegovo zdravstveno stanje, tvrdeći da on ne može da prati suđenje s obzirom na to da je on pod stresom jer ga je potresla kazna na koju je osuđen. Ranije je rečeno da on psihički zbog toga ne može da prati suđenje. Sud mora da utvrdi to i zato se traži njegovo veštačenje, da se vidi da li on može da učestvuje u ovom postupku ili ne - rekao je Miroslav Ristić, advokat Stojanke Đokić.

Odštetni zahtev bi trebalo da utvrdi veštak, a sigurno će biti u visini nekoliko miliona dinara.

Džoniću je na medicinskom pregledu utvrđen visok pritisak u Beogradu, a tada je vraćen u zatvor u Požarevcu.

Ubijena porodica Đokić Foto: Privatna Arhiva

Džonić je osuđen zbog zločina koji se dogodio u noći između 26. i 27. septembra 2021. godine. Sačekao je porodicu, s kojom je bio u rodbinskoj vezi, na jednoj od raskrsnica u Moravcu oko ponoći, kada su se vraćali u Aleksinac od baka Stojanke. Kako je pročitano na izricanju presude, on im je pištoljem oduzeo život i pokušao da ih zapali.