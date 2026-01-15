Iako se u prvi mah sumnjalo da je došlo do teškog zločina, Predrag Ž. (43) koji je pre nekoliko dana pronađen mrtav u kući svog prijatelja Srđana K. (41), u naselju Bečmen u Surčinu — ipak nije ubijen, potvrdila je obdukcija.

Podsetimo,telo muškarca pronađeno je u ponedeljak, oko 8.30 časova, nakon što je Srđan K. pozvao policiju tvrdeći da njegov prijatelj s kojim je pio prethodne večeri ne daje znake života.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, čiji je tužilac obavio uvđaj na licu mesta, kako je juče Kurir objavio,odmah je naložilo obdukciju tela Predraga Ž.

A kako Kurir saznaje, utvrđeno je da uzrok smrti muškarca nisu povrede koje je imao na telu, već da su uzrok smrti velika količina alkohola u telu kao i smrzavanje na niskoj temperaturi.

- Telo muškarca zatečeno je na podu sobe, dok mu je glava bila naslonjena na stolicu. Prizor je bio jeziv, a vlasnik kuće je tvrdio da su samo konzumirali alkohol i da se Predrag u jednom trenutku samo srušio - naveo je izvor blizak istrazi.

Modrice po celom telu i hapšenje

Ekipa Hitne pomoći, koja je izašla na teren, konstatovala je smrt, ali su lekari odmah uočili brojne podlive i modrice po celom telu nesrećnog čoveka. Zbog sumnje da je reč o nasilnoj smrti, Više javno tužilaštvo je odmah reagovalo — Srđan K. je lišen slobode i osumnjičen za ubistvo.

Međutim, dok su svi tragovi vodili ka optužnici za ubistvo, stigli su prvi nalazi sa Instituta za sudsku medicinu koji su oborili prvobitnu tezu policije.

Kao uzrok smrti navodi se smrzavanje, tačnije hipotermija. Na telu su pronađeni podlivi, ali prema prvim procenama, nisu bili direktan uzrok smrti. Čekaju se rezultati toksikoloških analiza kako bi se utvrdilo koliko je alkohola ili drugih supstanci Predrag imao u krvi.

Srđan K. Foto: Društvene Mreže

Osumnjičeni pušten na slobodu

Nakon ovih saznanja, došlo je do procesnog preokreta.

S obzirom na to da je obdukcija pokazala da smrt nije nastupila direktno od udaraca, već usled smrzavanja, Srđan K. je pušten na slobodu.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ove bizarne tragedije, kao i to kako je u zatvorenom objektu došlo do fatalnog smrzavanja, navodi Telegraf.