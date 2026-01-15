Slušaj vest

Agenti španske Građanske garde (Guardia Civil), u zajedničkoj akciji sa Nacionalnom policijom i Poreskom upravom, sproveli su složenu istragu koja je rezultirala razbijanjem tri kriminalne organizacije koje su delovale koordinisano, razbijajući kompletnu infrastrukturu koju su koristili za unos velikih količina kokaina iz Kolumbije u Španiju putem napada na kontejnerske brodove.

Uhapšeno je 30 osoba, a izvršeno je 19 pretresa u kojima je oduzeto više od 2.475 kilograma kokaina, više od 166.000 evra u kešu, kao i nakit i satovi u vrednosti od 100.000 evra, osam luksuznih vozila, ratno oružje, 215 kanistera goriva, razna plovila i skale korišćene za upade, kao i uređaji za geolokaciju. Takođe, blokirana su nekretninska sredstva u vrednosti od skoro pet miliona evra i četiri virtuelna novčanika sa kriptovalutama.

Tri međusobno povezana kriminalna udruženja

Nakon zaplene 88 kg kokaina unutar vozila u mestu Mijas u Malagi u oktobru 2024. godine, pokrenuta je istraga u kojoj su istražitelji otkrili postojanje tri kriminalne organizacije koje su se bavile unosom droge u Španiju. Jedna od njih je bila povezana sa Balkanskim kartelom i vlasnik je droge, dok je druga bila formirana od osoba kolumbijskog porekla koje su delovale i u svojoj zemlji i u Španiji.

Za unošenje pošiljki kokaina u morske kontejnere prevozene na brodovima, koristili su tehniku poznatu kao „mico/majmun“. Ova metoda podrazumeva korišćenje mladih dobrih plivača iz siromašnih porodica da učitaju drogu na brodove koji se nalaze na otvorenom moru. Nakon toga, članovi iste organizacije putovali su u Španiju sa namerom da preuzmu kontejnere, zaustavljajući brodove pre nego što stignu u Gibraltarski tjesnac. Za to su koristili logističku infrastrukturu koju je obezbeđivala treća kriminalna organizacija smeštena u Campo de Gibraltar.

Prvi osujećeni napad

Sredinom ove godine, posada broda sa odredištem u luci Kadiš obavestila je Pomorsku spasilačku službu (Servicio de Salvamento Marítimo) o prisustvu skitnica na palubi, što je omogućilo zaplenu 1.355 kilograma kokaina sakrivenih u kontejneru. Istraga je otkrila da su tri muškarca zadužena za preuzimanje droge brzo napustila zemlju.

Nedugo zatim, drugi brod, prolazeći kroz portugalske vode, obavestio je tamošnje vlasti o pokušaju preuzimanja broda od strane skitnica naoružanih dugim oružjem, koji su uspeli da iskrcaju nekoliko paketa kokaina iz kontejnera. U ovom slučaju, droga je ipak bila vraćena i zaplenjena od strane kriminalne organizacije.

Koristili tehniku "drop off"

Nastavljajući istragu, tokom septembra i oktobra detektovan je novi pokušaj preuzimanja droge. Tri člana kolumbijske organizacije i dva muškarca iz Balkanskog kartela smeštenog na Costa del Sol, uz podršku organizacije koja je obezbeđivala brze čamce, uspeli su da preuzmu drogu iz jednog kontejnera koristeći tehniku drop off.

Ova metoda podrazumeva bacanje droge sa broda za preuzimanje manjim plovilima blizu zemlje odredišta, uz pritiskanje posade brodova i izvlačenje droge iz kontejnera korišćenjem vojnih tehnika i ratnog oružja.

Na taj način, kokain je unošen u naselja u Gvatelu Kadiš, gde je skrivan i na kraju prevožen drumskim putem do drugih evropskih zemalja.

Zaplena i pretrese skladišta droge

Daljim istragama locirane su različite baze za skladištenje droge, izvedeno je 19 pretresa, i oduzeto je 1.032 kilograma kokaina, osam luksuznih vozila, ratno oružje, 215 kanistera goriva, razna plovila i skale korišćene za napade, kao i uređaji za geolokaciju.