Slušaj vest

Više vozila je učestvovalo u lančanom sudaru do kog je došlo večeras na auto-putu kod NIS pumpe, u smeru ka Beogradu. 

Prema prvim informacijama, uzrok nesreće, kao ni stanje učesnika nije poznato. 

Društvenim mrežama se širi snimak nesreće, na kom se vide slupani automobili. 

Ekipa Hitne pomoći je na terenu, kao i pripadnici policije. 

Nakon uviđaja će biti poznato više detalja. 

Saobraćaj je na ovom delu putu trenutno usporen, pa se vozačima savetuje dodatan oprez.

Kurir.rs

