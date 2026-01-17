Slušaj vest

Vlasnik pekare koji je upucan u Ratkovu nalazi se u teškom stanju. Iako okolnosti još uvek nisu utvrđene i istraga je u toku, motiv na koji se sumnja je zelenašenje. Sa druge strane, supruga vlasnika pekare tvrdi da razlog za obračun nije postojao. U Ratkovu se govori o tome da su dva muškarca imali i loše odnose.

Žena ranjenog muškarca navodi da ne postoji razlog pucnjave na njenog muža. A kako se saznaje. došlo bi do veće tragedije, da se žena nije "rvala" sa napadačem.

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti govorio je o ovoj temi u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji:

- Gde ima dima ima i vatre, čim se pominju međusobni dugovi između žrtve i pucača, to je onda istina. Na desetine hiljada ljudi se u našoj zemlji nalazi u dugu, upravo zbog činjenice da su zelenaši posebna sorta, koja ima određeni višak novca a daju građanima uz odgovarajuće uslove. U početku se prao novac kroz to zelenašenje, davali su novac na kamatu a onda su silom uzimali to što im nije pripadalo. Danas sklapaju ugovore zelenaši sa ljudima, a u ugovorima je uvek sakrivena neka informacija - kaže Spasić i dodaje:

- Ovde se postavlja nekoliko pitanja. Zašto čovek od 80 godina ima revolter i oružje? Zašto nije obavljena kontrola lica, šta lica sa 80 godina rade sa oružjem? Zelenaši koriste svaki momenat, čekaju ljude iza zasede. Ljudi pozajmljuju novac računajući da će vratiti. Zelenaši imaju svoju obaveštajnu službu.

pekara u selu Ratkovo, kod Odžaka Foto: Kurir Televizija

"Pao je kao pokošen"

- Pekara u Ulici Petra Dapšina otvorena je prošlog leta, a vlasnik lokala nije iz našeg mesta. Poslovao je dobro u početku, ali je u poslednje vreme pekara više bila zatvorena nego što je radila. Zato i nisam dolazila kod njih, već sam išla u prodavnicu, tako da o vlasniku ne znam skoro ništa - za Kurir televiziju, rekla je meštanka Ratkova i dodala:

- Išla sam oko 11 časova sa prijateljicom u šetnju, a u povratku negde oko 13 časova čule smo sirene policije i Hitne pomoći. Znala sam da se nešto loše desilo. Srele smo komšinicu koja nam je rekla da je jedan muškarac koji takođe, nije iz našeg mesta ušao u pekaru i nakon svađe iz pištolja pucao u vlasnika lokala. Čovek je pao kao pokošen.

Po izjavama očevidaca, napadač je nakon pucnjave izašao iz pekare krvav, i sačekao policiju.

pekara u selu Ratkovo, kod Odžaka Foto: Kurir Televizija

Prava drama u pekari

- Pričaju da je bila prava drama u pekari. Krvi je bilo unutra, ali i ispred pekare. Policija je stavila traku i uviđaj je i dalje u toku, ispituju svedoke. Navodno, ta pekara i neki objekti u blizini imaju kamere pa će one pomoći u rasvetljavanju slučaja - rekli su očevici za Kurir.

Prema prvim, nepotvrđenim informacijama, ranjeni vlasnik pekare je već duži period uzimao novac na kamatu, zbog čega je dobijao pretnje od različitih zelenaša.

"SKOČILA NA NAPADAČA KAD JE POKUŠAO DA JOJ UBIJE SUPRUGA!" Upucani vlasnik pekare u teškom stanju - mogući motiv: ZELENAŠENJE, bivši obaveštajac otkriva detalje Izvor: Kurir televizija

