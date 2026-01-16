Slušaj vest

U jeku vatrometa i petardi, dok je grad slavio Srpsku Novu godinu, Marija Tot (51) dočekala je smrt na sopstvenom prozoru. Hitac je dugo ostao obavijen velom tajne.

Njeno ubistvo naručila je majka teško bolesnog deteta, čije je izlečenje Tot ganatovala.

O ovom slučaju, koji se desio pre 18 godina, uživo iz Subotice, govorila je Aleksandra Orlić:

- Ubijena Marija je dočekivala Srpsku novu godinu, a neko je pozvonio na njena vrata i ona je otvorila prozor da vidi ko zvoni. U tom momentu, smrtno je stradala, odnosno upucana je iz pištolja. Imala je povrede grudnog koša, a metak se, prema navodima, zario u kičmu. Lekari su se danima borili za njen život u bolnici u Beogradu, ali je, nažalost, žena preminula od zadobijenih povreda - kaže Orlić i dodaje:

- Za njeno ubistvo osuđeni su jedan muškarac i, kako se govorilo, i jedna žena, koja je navodno podstrekavala zločin. Reč je o ženi koja je dolazila kod Marije i koja je, prema nezvaničnim informacijama, čak bila njena prijateljica.Dugo su se družile, dolazila je kod nje, kako su rekli, da bi joj pomogla, odnosno da bi pomogla njenom sinu.

Primala je preteće pozive na fiksni telefon

Međutim, kako sinu osumnjičene za učestvovanje u ubistvu nije bivalo bolje, ona je, prema nezvaničnim navodima, nagovarala osumnjičenog koji je izvršio krivično delo da usmrti Mariju:

- Podstrekivala ga je na njeno ubistvo i on je, kako se tada pričalo, otišao do Marijine kuće i izvršio to ubistvo. Takođe se govorilo da je policija lako rešila slučaj, jer je ubijena Marija vodila dnevnik, odnosno zapisivala imena i prezimena svih lica kojima je davala usluge. Radilo se o uslugama nadrilekarstva i gledanja u karte i sličnim stvarima. Nekoliko dana pre toga, kako su njene komšije govorile, ona je primala i preteće pozive na fiksni telefon i sve je to policiju jasno vodilo do traga, odnosno do one koja je osumnjičena za podstrekavanje ubistva, a sa kojom je lice koje je izvršilo ubistvo bilo u emotivnoj vezi.

Oba lica su bila osumnjičena za ovaj zločin. Muškarcu je bio određen pritvor, dok je ženi koja je učestvovala u podstrekavanju ubistva Marije bilo dozvoljeno da se brani sa slobode.

Nećak ključni svedok

Policija je, nakon što je Marija Tot upucana, u kući gde je živela pronašla njenog nećaka, koji je pozvao Hitnu pomoć i policiju. On je to veče došao kod tetke kako bi sa njom proslavio srpsku Novu godinu, a policiji je ispričao sve što je čuo i video te kobne večeri.

Nesrećni mladić je te večeri doživeo jednu od najjezivijih scena, da mu tetka koju je voleo krvari na rukama. Njegov identitet je danima čuvan u najstrožoj tajnosti kako bi bio zaštićen od mogućih napadača. U danima nakon pucnjave, pa sve dok policija nije uhapsila osumnjičene, javnost nije znala ko je pozvao policiju i Hitnu pomoć, sve dok osumnjičeni nisu uhapšeni. Njegov iskaz bio je dragocen za rekonstrukciju događaja.

Dan nakon hapšenja procurele su informacije o tome ko je bio sa nesrećnom ženom, kao i šta se tačno dogodilo te kobne večeri.

