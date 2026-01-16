Slušaj vest

Suđenje Ljubisavu T. (81) iz sela Pirkovac kod Svrljiga koji se sumnjiči da je ubio svog komšiju Jovana M. (80), a potom pokušao da sakrije njegovo telo u susednom selu Radenkovac, počinje danas u Višem sudu u Nišu.

Njemu se stavlja na teret i nelegalno posedovanje puške kojom je Jovan ubijen. Na današnjem pripremnom ročištu gde je isključena javnost biće predstavljeni sudskom veću dokazi tužilaštva i odbrane.

1/8 Vidi galeriju Ovde je nađeno telo ubijenog Jovana Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

Brutalni zločin nad Jovanom se zbio 28. avgusta prošle godine u baštama ispod njihovih kuća. Oni su bili u zavadi 40 godina, a motiv ubistva niko ne može da pretpostavi jer toliko dugo nisu ni razgovarali.

- Pravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Nišu potvrđena je optužnica Višeg javnog tužilaštva u Nišu, a koja je podignuta protiv okrivljenog Lj.T. zbog krivičnog dela ubistvo - saopštila nam je portparolka Višeg suda u Nišu.

Policija iz Niša je utvrdila da je Ljubisav T. posle ubistva hteo da prikrije zločin koji se dogodio u četvrtak ujutru tako što je pokušao da sakrije telo u ataru susednog sela Radenkovac kod Svrljiga.

Kako je Kuriru ranije ispričala Jovanova udovica Srbiojanka M. poslednji put je videla muža tog četvrtka ujutru kada je ušao da ugasi gasni top koji rasteruje divlje svinje iz bašte. Oko 14 sati je krenula da ga traži po selu, ali nije silazila u taj skriveniji deo bašte.

Udovica očajna

Kako se sumnja, osumnjičeni i žrtva su se se sreli u kukuruzištu. Ljubisav je imao pušku u nelegalnom posedu i zašto se odlučio na ubistvo, verovatno će prvi put ispričati na sudu.