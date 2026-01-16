Slušaj vest

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu protiv S. M. (44) zbog sumnje da je zidao zgradu bez građevinske dozvole u Zemunu.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu optužni predlog protiv okrivljenog S.M. (44) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo građenje bez građevinske dozvole. Okrivljenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu tokom 2024. godine pa sve do 29. januara 2025. godine, u Zemunu, u ulici Svetomira Đukića broj 33, na katastarskoj parceli 550/1 KO Zemun polje, kao investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole, gradio objekat bez građevinske dozvole, na taj način što je na pomenutoj adresi tokom 2024. godine započeo izgradnju objekta i to iskop temelja, jama za temelje samaca dimenzije 1,5h1,5 metara, dubine jedan metar, komada 18, o čemu je sačinjen zapisnik o inspekcijskom pregledu 24.06.2024. godine - navodi se u saopštenju gde dodaju da je tada postavljena traka i znak "Zatvoreno gradilište".

Zatvoreno gradilište

- Nakon toga je doneto i rešenje o zatvaranju gradilišta od strane Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju, Sektora za građevinski, urbanistički i inspekcijski nadzor, Odeljenja za građevinsku inspekciju 1, da bi od strane građevinskog inspektora 17. jula 2024.godine u sledećoj kontroli utvrđeno je da su temeljne stope izbetonirane, 26 komada, da je izvršena montaža 18 čeličnih stubova visine oko 6 metara, zbog čega je ponovo stavljena traka i zatvoreno gradilište, te je evidentirano da je objekat u osnovi 20h36 metara, a sledeća kontrola od strane građevinskog inspektora je bila 26. jula 2024. godine kada je konstatovano da je izvršena montaža čeličnih stubova na objektu, da je izvršena montaža horizontalnih zaprega koji povezuju stubove, kao i montaža primarnih krovnih nosača na oba bočna čela kraće strane objekta, zbog čega je ponovo obavijena traka i znak „Zatvoreno gradilište“, a nakon čega je na sledećoj kontroli građevinskog inspektora 29. januara 2025. godine uočen nastavak građevinskih radova u smislu da je izvršena montaža svih krovnih rešetki na objektu, te da se izvode radovi na montaži čelnih elemenata za prihvat zidne i krovne obloge, o kojim kontrolama su sačinjeni zapisnici od strane građevinskog inspektora.