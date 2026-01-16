Slušaj vest

Juče je u Herceg Novom, od strane policijskih službenika Sektora granične policije uhapšeno međunarodno traženo lice, državljanin Srbije S. O. (61).

Kako su saopštili iz Uprave policije Crne Gore, vršeći pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranaca, službenici Stanice granične policije i Herceg Novi kontrolisali su S.O. (61), državljanina Republike Srbije koji je na uvid dao ličnu kartu za koju su policijski službenici posumnjali da je falsifikovana.

- Daljim proverama koje su sprovedene u saradnji sa službenicima FRONTEX-a utvrđeno je da je reč o falsifikovanoj ličnoj karti te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom koji se izjasnio da se u radnjama S.O. stiču elementi krivičnog dela falsifikovanje isprave - saopštila je crnogorska policija.

Kako su dalje dodali u saopštenju, sprovedene su i detaljne provere ovog lica u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica kada je utvrđeno da je za S.O. na snazi međunarodna poternica raspisana od strane NCB Interpol-a Beograd.

- On se potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva krivičnim postupcima koji se protiv njega vode pred nadležnim organima Republike Srbije - dodaje se u saopštenju.