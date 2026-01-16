Tri osobe su zadobile povrede u lančanom sudaru i nalaze se u Opštoj bolnici u Čačku
Novi detalji
U STRAVIČNOM LANČANOM SUDARU NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI IMA MRTVIH: Novi detalji nesreće kod Lučana, učestvovalo 9 vozila i kamion!
Slušaj vest
Na auto-putu Miloš Veliki kod Lučana jutros se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan kamion, a prema poslednjim informacijama, jedna osoba je preminula, dok su tri osobe zadobile povrede.
Nakon lannačnog sudara iz Opšte bolnice u Čačku za RTS naveli su da je, od četvoro povređenih, 57-godišnji muškarac u međuvremenu podlegao povredama. Kako su dodali, dve ženske i jedna muška osoba su stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika.
Trenutno je na snazi obustava saobraćaja na deonici od Lučana ka Požege. Vozačima se preporučuje da koriste pravac preko Ovačar Banje.
(Kurir.rs/RTS)
Reaguj
Komentariši