Na auto-putu Miloš Veliki kod Lučana jutros se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan kamion, a prema poslednjim informacijama, jedna osoba je preminula, dok su tri osobe zadobile povrede

Nakon lannačnog sudara iz Opšte bolnice u Čačku za RTS naveli su da je, od četvoro povređenih, 57-godišnji muškarac u međuvremenu podlegao povredama. Kako su dodali, dve ženske i jedna muška osoba su stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika.

Trenutno je na snazi obustava saobraćaja na deonici od Lučana ka Požege. Vozačima se preporučuje da koriste pravac preko Ovačar Banje.

(Kurir.rs/RTS)

