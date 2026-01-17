Slušaj vest

Tačno šest godina prošlo je od brutalne likvidacije Marka Vukovića, kuma vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, zločina koji je, prema bezbednosnim izvorima, predstavljao jedan od ključnih okidača za jednu od najkrvavijih osveta u višegodišnjem ratu zavađenih kotorskih klanova.

Marko Vuković ubijen je u sačekuši sredinom januara 2020. godine na Bežanijskoj kosi. Napadač je, prema navodima istrage, prišao njegovom vozilu i ispalio više hitaca, kada ga je usmrtio na mestu. Ono što je još jezivije jeste činjenica da se sve dogodilo ispred škole, pred očima njegove supruge i dece, a Vuković je prva žrtva klana koja je likvidirana na ovaj način.

1/8 Vidi galeriju Fotografije uviđaja nakon brutalne likvidacije pomorca Marka Vukovića Foto: Nemanja Nikolić

- Egzekutor sa kapuljačom na glavi, 17. januara 2020. godine prišao je parkiranim kolima koja su i dalje bila uključena, došao sa vozačeve strane i ispalio čitav rafal u Marka Vukovića. Od zadobijenih povreda Zvicerov kum je preminuo na licu mesta, a napadač je pobegao. Tokom istrage istražitelji su utvrdili da je u pitanju Petar Jovanović, zvani Pit Bul, koji je kasnije uhapšen u Ukrajini nakon što je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera 26. maja 2020. godine - podseća izvor.

4 meseca kasnije škaljarci pokušali da ubiju vođu kavčana Egzekutori su u maju 2020. godine pokušali da likvidiraju Radoja Zvicera u Kijevu u Ukrajini, ali mu je tada život spasila supruga Tamara koja je ispalila vatru na napadače. Kobnog dana Zvicer je džogirao u elitnom delu Kijeva gde je živeo sa porodicom. U jednom trenutku prišli su mu napadači i ispalili sedam metaka u njega, ali ih je Tamara Zvicer oterala jer je zapucala u njihovom pravcu i na taj način spasila Zvicera sigurne smrti.

Iako je rat između kavačkog i škaljarskog klana u tom trenutku već godinama trajao, izvori bliski istrazi tvrde da je upravo ubistvo Vukovića imalo snažan uticaj na Radoja Zvicera i da je označilo tačku bez povratka.

- To nije bio samo još jedan mafijaški obračun. Ubistvo kuma, i to pred porodicom, u tom svetu se smatra direktnom porukom i objavom totalnog rata - kaže izvor.

Krvava poruka poslata u Atini

Samo dva dana kasnije, 19. januara 2020. godine, usledio je odgovor, kada je u jednom restoranu u Atini, dok su večerali sa suprugama i decom, ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović,označeni kao visoko pozicionirani pripadnici škaljarskog klana.

Igor Dedović, Stevan Stamatović i Veljko Belivuk Foto: Printscreen / Star.gr, Zorana Jevtić

Maskirani napadači ušli su u restoran, prišli stolu i iz neposredne blizine ispalili smrtonosne hice, ne mareći za prisustvo dece. Krvavi prizori obišli su Evropu, a istražitelji su vrlo brzo povezali ovaj zločin sa likvidacijom Marka Vukovića u Beogradu.

- Poruka je bila jasna, urađeno je na isti način. Pred ženama i decom. To je bio potpis osvete i direktan odgovor na smrt Zvicerovog kuma - navodi sagovornik blizak istrazi i podseća:

- Ubistvo Igora Dedovića, koji je važio za jednog od vođa škaljarskog klana, i njegovog bliskog saradnika Stevana Stamatovića koji su naočigled žena i dece likvidirani u jednom restoranu u Atini, kako je rečeno tokom postupka koji se vodi protiv beogradskog ogranka klana, naručio je upravo vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer za milion evra i to od kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Skaj poruke razotkrile motive

- Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću, bez ičega, bez ikakvog povoda, te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi nema. Sve su ovo Vukotići započeli. Mene ste isfiskali pred decom. Ubili ste onoga na Bežaniji pred decom - navodi se u jednoj od poruka koje se pripisuju Zviceru.