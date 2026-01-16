UHAPŠEN BAHATI VOZAČ IZ ARANĐELOVCA: Pokosio pešaka "seatom", pobegao i skrivao se pet dana! Povređenom se lekari bore za život
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu, operativnim radom, identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, uhapsili M. P. (34) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.
- Sumnja se da je on 11. januara, oko 21.30 časova, u Aranđelovcu upravljajući "seatom" udario četrdesetdevetogodišnjeg pešaka, nakon čega je pobegao. Povređeni pešak je zadobio teške telesne povrede opasne po život i prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar u Kragujevcu - navode iz Policijske uprave Kragujevac.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu.