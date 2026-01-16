Slušaj vest

Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv odbeglog Arjana Rečkovića, kojem se stavlja na teret da je u Podgorici 16. jula prošle godine ubio Igora Nedovića, navodnog pripadnika "škaljarskog klana".

Kako se navodi u saopštenju VDT-a, Rečkoviću se na teret stavlja teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

- Optužnicom se okrivljenom A.R. stavlja na teret da je dana 16. jula 2025. godine, u Podgorici lišio života lice I. N. i doveo u opasnost život lica E.S., na način što je kada je oštećeni I. N. izašao iz dvorišta svoje kuće i dok se nalazio u društvu sa licem E. S., u pravcu oštećenih ispalio više projektila, od kojih projektila je oštećeni I. N. zadobio telesne povrede usled kojih je kod istog nastupila smrt - saopštili su iz Višeg državnog tužilaštva.

Izrešetan

Inače, da podsetimo na pisanje crnogorskih medija, kobnog 16. jula 2025. oko 13.30 časova osumnjičeni Arjan Rečković iz automatskog oružja izrešetao je Igora Nedovića u Ulici Gojka Radonjića u Podgorici. Naime, "škaljarac" je stajao ispred kuće sa prijateljem koji je bio na motociklu.

Osumnjičeni Rečković i pre pucao u Nedovića Foto: Privatna Arhiva

- Napadač sa rancem im je prišao s leđa dok su pričali, nisu ga ni primetili. Navodno, ubica je kako se i vidi na snimku likvidacije prvo prišao Igoru Nedovića i njegovom prijatelju, a zatim se vratio i zapucao. Motociklista je nakon prvih hitaca pao s motora i pobegao... Maskirani likvidator pucao je samo u Nedovića u koga je ispalio čak 15 hitaca - kazao je nakon ubistva sagovornik Vijesti.