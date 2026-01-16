Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi zaustavili su sinoć tridesettrogodišnjeg muškarca koji je upravljao automobilom BMW bez izdate vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornih vozila i bez lične karte, sa 1,31 promilom alkohola u organizmu i pod uticajem kokaina.

Prilikom zaustavljanja, on je odbacio jednu kesicu sa tragovima praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.

Takođe, kod njega je pronađena i kesica sa suvom biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana, pa će posle veštačenja, protiv vozača biti podneta odgovarajuća krivična prijava, nadležnom tužilaštvu.

Nakon isključenja iz saobraćaja, vozaču je određeno zadržavanje i on će biti doveden na saslušanje u Prekršajni sud u Staroj Pazovi.

