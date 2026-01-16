UDAR NA CRNO TRŽIŠTE: Zaplenjeno 236 kg duvana i hiljade paklica cigareta: Nišlije osumnjičene za šverc!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zaplenili su 236,1 kilogram rezanog duvana i 6.330 paklica cigareta i podneće krivične prijave protiv Z. N. (62), S. B. (57), V. R. (1973) i Lj. S. (63) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Policija je, na jednoj pijaci u Nišu, kod Z. N. pronašla 149,6 kilograma rezanog duvana i 4.252 paklice cigareta, kod S. B. 61,5 kilograma rezanog duvana i 1.684 paklice cigareta, kod Lj. S. 15 kilograma rezanog duvana i 394 paklice cigareta, a kod V. R. 10 kilograma rezanog duvana, sve bez odgovarajuće dokumentacije.
Pronađeni duvan i cigarete predati su Poreskoj policiji u Nišu.
Protiv četvoro osumnjičenih će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivične prijave biti podnete u redovnom postupku.