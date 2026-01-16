Slušaj vest

U postupku koji se pred Višim sudom u Beogradu vodi protiv Zorana Marjanovića koji je optužen da je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče ubio suprugu, pevačicu Granda Jelenu Marjanović, odlukim sudskog veća na sledeće suđenje zakazano u martu, kao svedoci su pozvani Marjanovićev sin Uroš, brat Miloš i snaja Milica. Takođe, u sudu bi tog dana trebalo da bude saslušan i veštak za telekomunikacije Dragan Vasiljević.

Sudija je saopštila da će se takođe pročitati iskazi sedam svedoka koji su već dva puta ispitivani u postupku protiv Marjanovića, dok veće još uvek nije donelo odluku o tome da li će biti izvršena rekonstrukcija na licu mesta, kao ni da li će biti saslušana Zoranova i Jelenina ćerka, koja je u vreme kada joj je majka ubijena imala pet godina.

Negira krivicu

Podsetimo, Zoran Marjanović jedini je optuženi za ubistvo pevačice. On već godinama negira da je ubio suprugu.

- Ostajem pri svom iskazu. Apsolutno nisam kriv za delo koje mi se stavlja na teret, ali mislim da nema potrebe da se ponavljam, ne zbog inata, nego sam psihički izmoren. Nemam više snage, sve sam rekao i stojim iza svega - kratko je rekao optuženi Marjanović i na prethodnom održanom suđenju, koje je tada krenulo iznova.

