OPLJAČKANA CRKVA U KRAGUJEVCU: Lopov odneo 40.000 dinara iz hrama Svetog apostola Tome!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu rasvetlili su tešku krađu i uhapsili B. M. (37) iz okoline Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
On se sumnjiči da je 13. januara iz crkve Svetog apostola Tome u Kragujevcu ukrao oko 40.000 dinara.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
Inače, hram Svetog apostola Tome, iz koga je osumnjičeni ukrao novac, nalazi se u kragujevačkom naselju Ilićevo.
Podsetimo, ovo nije prvi takav slučaj u poslednje vreme. Naime, kragujevačka policija je pre dva meseca uhapsila M. B. (36) iz Rekovca, osumnjičenog za krađu oko 50.000 dinara iz crkava u selima Desimirovac i Cerovac kod Kragujevca.