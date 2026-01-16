Slušaj vest

Jeziv napad dogodio se juče u popodnevnim satima u Opštini Rakovica, kada je napadnut taksista M. B. (34).

Prema prvim nezvaničnim informacijama, M. B. je nakon što je zverski napadnut pozvao policiju i prijavio napad.

- Nesrećni čovek pozvao je policiju i prijavio da ga je pretukao poznanik - izjavio je izvor blizak slučaju.

Ekipa Hitne pomoći je zajedno sa policijom došla na lice mesta i zatekla taksistu u veoma lošem stanju. On je odmah prevezen u bolnicu gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede u vidu smrskanih kostiju lica, preloma nosa i povrede noge.

- Taksista je ispričao da ga je poznanik udarao čime je stigao, samo pukom srećom se nije završilo tragično - dodao je izvor.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a u toku je i intenzivna potraga za napadačem. Trenutno se pregledaju snimci sa nadzornih kamera u blizini kako bi se ušlo u trag napadaču.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okkolnosti ovog događaja, je u teoku, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.