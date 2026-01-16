Slušaj vest

Na ulicama Novog Sada jutros se dogodila filmska policijska potera, nakon što se vozač automobila marke "fiat doblo" oglušio o njihova upozorenja i znak da se zaustavi. 

Vozač je bežao po gradu patrolama novosadske policije, a u jednom trenutku ušao je u slepu ulicu i krenuo da beži peške od policijskih službenika. Međutim, uhapšen je ubrzo, na svega 20 metara od tržnog centra u Partizanskoj ulici, navodi se na Instagram stranici 192. Na istoj stranici objavljen je i video-snimak potere, ali i fotografije hapšenja begunca.

Policija je, navodno, prema njihovim rečima, pokušala da zaustavi "fijat" na raskrsnici kod Železničke stanice. 

Uviđaj je u toku, a pretpostavlja se da je vozilo ukradeno, ali to će utvrditi dalja istraga.

Na Instagram nalogu 192 može se videti i snimak policijske marice i nekoliko policijskih automobila tokom hapšenja osumnjičenog.

- Pošto su policajci stavili lisice osumnjičenom, on je podvrgnut i alko-testiranju - kaže izvor i dodaje da je rad na slučaju u toku.

