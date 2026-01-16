Slušaj vest

Tokom jutarnjih sati na starom putu Čačak - Kraljevo došlo je do saobraćajne nezgode u kom su učestvovali automobil i biciklista.

- Do nezgode je došlo u selu Ježevica, kada je vozač fiata naleteo na biciklistu. Od siline udara biciklista je razbio staklo na vozilo, a potom pao na kolovoz - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Prvu pomoć su mu ukazali meštani, a onda je vozilom Hitne pomoći pevezen u čačansku bolonicu.

