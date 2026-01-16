Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Smederevu, odredili su zadržavanje do 48 časova S. C. (19) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

Kako dalje navode u saopštenju, po nalogu tužioca, zadržavanje je određeno i G. P. (53) iz okoline Smedereva, dok će protiv M. P. (30), takođe iz okoline Smedereva, biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

- Sumnja se da je S. C. jutros, oko 6 sati, na putu Smederevska Palanka - Smederevo, na ulazu u mesto Mihajlovac, upravljajući "opelom" smederevskih registarskih oznaka naleteo na "opel" požarevačkih registarskih oznaka koji je prethodno izvučen iz šanca u koji je sleteo, a koji je vozio G. P. i u kojem je putnik bio četrdesetčetvorogodišnji muškarac iz okoline Smedereva. U trenutku udara, iza "opela" požarevačkih registarskih oznaka, nalazio se četrdesetčetvorogodišnji muškarac koji je od siline udara zadobio povrede od kojih je preminuo - navodi se u saopštenju smederevske policije.

U saopštenju se dalje navodi da je G. P. sa M. P., koji mu je prethodno pomogao da izvuče automobil iz šanca, automobilom M. P. napustio mesto nezgode.

- Policija je ubrzo pronašla G. P. i alkotestiranjem utvrdila da ima 1,65 promila alkohola u organizmu. U ovoj saobraćajnoj nezgodi, S. C. je zadobio lake telesne povrede - dodaje se.