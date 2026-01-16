Slušaj vest

Žena S. Ć. (67) koja je 27. decembra prošle godine brutalno napadnuta nožem na Novom Beogradu, i to naočigled svog maloletnog unuka, puštena je iz bolnice i vratila se u porodični dom u kom živi sa suprugom, a vest da je van životne opasnosti i da se, kako kažu komšije, dobro oseća, donela je ogromno olakšanje stanarima cele zgrade.

Podsetimo, osumnjičeni Tihomir Krstić (44) je tog dana oko 13 sati ušao u zgradu za ženom koja je vodila unuka. Čim su ušli u hodnik zgrade, napadač se obratio ženi, razmenili su reč, dve, a onda je ona počela da se penje uz stepenice. Čim je zakoračila, on je pošao za njom i počeo s leđa da je ubada nožem koji je imao u ruci.

"Tragedija je mogla biti veća"

Kako pričaju komšije i prijatelji porodice za Kurir, još ne mogu da dođu k sebi od prizora koji su videli, tačnije od snimka napada koji se pojavio u javnosti i koji su mnogi pogledali.

- Bili smo užasno potreseni. To je moglo da bude bilo ko od nas. Gledali smo snimak, ne veruješ šta vidiš. Žena ide sa detetom, potpuno mirno, i onda haos. Srećni smo što je živa - kaže jedna komšinica drhtavim glasom i dodaje:

- Tragedija je mogla biti veća, s obzirom na to da su komšije, čim su čule galamu, izašle ispred i nekoliko sekundi posle napada, zatekli su napadača i dalje u zgradi, pretio im je da ima pištolj, mogao je i na njih nasrnuti.

Stanari ističu da se žena, uprkos teškim povredama, pokazala kao izuzetno jaka, ali i da će posledice, naročito po dete, tek biti vidljive.

- Ona je jaka žena, ali šta je s detetom? To su slike koje se ne brišu lako. Svi se molimo da mališan to prebrodi - dodaje komšinica.

Kako Kurir saznaje, izbodena žena je izašla iz bolnice, a dočekana je uz podršku porodice i najbližih. Komšije ističu da je do sada nisu viđali, s obzirom na to da su rane još uvek sveže.

- Samo da je živa. Sve ostalo će se nekako sanirati. Moglo je da se završi mnogo gore, imala je sreću što je zimsko vreme i što je bila u jakni, pa nož nije svakim ubodom uspeo da dopre do organa - poručuju zabrinuti stanari zgrade na Novom Beogradu.

"Dete je doživelo ogroman stres"

Prema rečima ljudi iz okruženja, podsetimo, tog dana žena je bila sa unukom od pet godina. Kako navode bliski prijatelji porodice, izašli su zajedno iz stana kako bi prošetali do obližnjeg parkića, a zatim i do prodavnice.

- Dete je bilo sa bakom, otišli su malo do parkića i prodavnice. U jednom trenutku sve se pretvorilo u pakao. Dete je doživelo ogroman stres, gledalo je kako je monstrum na njegovu baku nasrnuo nožem. Pokušavao je da joj pomogne, da dozove pomoć, iako je tako mali - priča prijatelj porodice.

Psihopata je izbo zbog 2.000 dinara

Komšije ističu da ih dodatno uznemirava činjenica da je pored napada, žena i opljačkana, a imala je svega 2.000 dinara kod sebe.

- U njenom novčaniku bilo je oko 2.000 dinara. Pa ko danas nosi velike pare sa sobom? Ovo nije bila pljačka. Čovek je psihopata, neko ko napada nasumično - kaže komšija koji živi u istoj zgradi.

Podsetimo, Tihomir Krstić (44) uhapšen je 24 sata nakon što je na Novom Beogradu, izbo i opljačkao ženu koja je vodila petogodišnjeg unuka. Lisice na ruke stavili su mu pripadnici beogradske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dok je bio na ulici kod autobuske stanice u naselju Rakovica.

Kako smo ranije pisali, ono što je rekao policajcima prilikom hapšenja sve ih je šokiralo.

- Na pitanje kako je mogao da onako krvnički ubada ženu i to pred detetom, on je odogovorio "da on nema šta da izgubi". "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je sve jedno", navodno je šokirao svojim odgovorom iskusne pripadnike beogradske policije - kaže nam izvor i dodaje da je Tihomir Krstić već dobro poznat istražnim organima.