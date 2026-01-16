Slušaj vest

Marko Ljubiša Kan, koji važi za bezbednosno interesantnu osobu blisku škaljarskom klanu, dnas je trebalo da bude saslušan u postupku koji se protiv odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, zatim Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara i ostalih optuženih vodi zbog sumnje da su pripremali njegovu likvidaciju 2021. godine, danas se nije pojavio u sudu iako je bilo naloženo njegovo privođenje.

Sud je, kako prenose crnogorski mediji, obavestio da je bolestan i da mu je naloženo strogo mirovanje.

U sudu je, međutim, saslušan njegov kum Goran Slovinić, koji je i sam ranije bio meta napada. Slovinić se prisetio da je primetio sumnjivo lice u blizini jednog lokala u Budvi.

Zvicer i Vušović Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

- Ako je događaj vezan za lokal "Kadmo", mogu da kažem da sam primetio jedno lice. Ne mogu da se setim tačnog dana, znam da je bilo oko 11 ili 12 sati. To lice se čudno ponašalo, bilo je jako nervozno. Pitao sam ga: ‘Šta radiš ovde, jesi li došao ovde da ubijaš?’, jer mi je izgledao sumnjivo. On mi je odgovorio: ‘Ne radim to, ne radim’- ispričao je Slovinić, kako prenose crnogorski mediji, danas pred sudom.

Dodao je da su taj razgovor čuli i pripadnici crnogorske policije, koji su bili u blizini, i da su tada prišli tom mladiću i priveliga na saslušanje. Na pitanje sudije da li ostaje pri iskazu koji je ranije dao, on je rekao da je u istrazi objasnio da ne poznaje ni jednog od optuženih i da nema saznanja da mu od nekog od njih preti opasnost, kao ni Kanu.

- Ja sam sa Kanom kum i ranjen sam 2019. godine, zbog čega sam jako oprezan. Zbog tog ranjavanja sam obazriv i zbog toga sam i primetio ovu osobu koja se čudno ponašala 2021. godine pored lokala "Kadmo’“ - naveo je Slovinić, koji je prema pisanju medija u trenutku kada je ranjen 2019. sedeo upravo sa Markom Ljubišom Kanom u jednom kafiću.

Kan: Ne poznajem Zvicera ni Vušovića Marko Ljubiša Kan, podsetimo, preživeo je šest atentata a poslednji put na njega je, kako se sumnja, 7. avgusta prošle godina na Pržnu pucao državljanin Severne Makedonije. Inače, Kan je saslušan u istrazi protiv Zvicera i Vušovića i tada je prama pisanju crngorskih medija izjavio da ih ne poznaje i da ne zna zašto bi oni planirali njegovo ubistvo. Navodno, izjavio je da mu nije jasno šta su oni imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa. Rekao je da je u to vreme imao ali i da i dalje poseduje blindirani “mercedes”, objašnjavajući da je poslednji pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu. - Naveo je da su u avgustu 2019. godine ranjena njegova dva bliska prijatelja na terasi lokala u Starom gradu u Budvi i da on zna da je tada bio meta, ali je izbegao napad. Pre toga, kako je ispričao, ranjen je dva puta 2009. i 2013. godine i to u Beogradu - naveli su crnogorski mediji i dodali da se nije pridružio krivičnom gonjenju.

Pred sudom je danas ispričao da se muškarac kom je prišao čudno ponašao, i da mu je to izazvalo sumnju.

- Nervozno je grizao filtere od cigarete, držao je tiket u ruci. Pre nego što sam ga zaustavio, otišao sam u kladionicu i pitao radnicu koliko je uložio novca, Ona mi je kazala da je uplatio simboličan iznos – evro ili dva, a očekivao dobit od četiri ili pet evra. To je potvrdilo moju sumnju da nije bio nervozan zbog dobitka - kazao je on.

Dodao je da ne zna ko je inspirator tih događaja i da smatra da niko nije imao razloga da prati njega ili Kana.

Lazar Ilić Foto: Kurir

Podsetimo, državljani Srbije, Lazar Ilić i Strahinja Savić uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi zbog sumnje da su pripremali likvidaciju Marka Ljubiše Kana u tom gradu. Njima se sudilo u odvojenom postupku i sa još trojicom saradnika su osuđeni na ukupno 20 godina zatvora, ali ja ta presuda ukinuta.

Istraga je kasnije pokrenuta i protiv Rsdoja Zvicera, vođe kavačkog klana, i Nikole Vušovića iz Beograda, vođe vračarskog klana, a kao jedan od ključnih dokaza navedena je presretnuta Skaj komunikacija.

- Započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg’o, poludeo sam, brate, poludeo sam, sanjam pobegao mi, auuu ja reko’, a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže... Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k’o drvo ono u Bgu, hahahaha... - pisalo je u jednoj od presretnutih poruka pripadnika kriminalne grupe.

U međuvremenu, uz najveće moguće mere obezbeđenja Strahinja Savić je izručen Srbiji jer je za njim kao i za Lazarom Ilićem bila raspisana poternica zbog sumnje da su učestvovali u likvidaciji Aleksandra Šarca u Tržnom centru "Ušće" 2020. Prema navodima optužnice, posle ubistva Šarca, oni su ilegalno prešli u Crnu Goru i planirali ubistvo Kana, ali ih je policija locirala i uhapsila.

Izručenje Strahinje Savića Foto: MUP Crne Gore

Savić je, navodno, odmah pristao na saradnju s istražnim organima i pošto su vođe klana Radoje Zvicer i Nikola Vušović posumnjale da je policiji otvorio i svoj Skaj telefon, naručili su njegovo ubistvo u pritvoru u Bijelom Polju.

Kako se navodi u optužnici po kojoj im se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu, nabavili su cijanid i isplanirali da mu ovaj otrov ubrizgaju u pečenje, koje će preko sestre da mu pošalju u pritvor.

Prema optužnici, među hranom koju je nosila bratu bilo je praseće pečenje u koje su pripadnici klana stavili cijanid. Iako mu je paket predala, a pripadnici klana u medijima i preko svojih saradnika u crnogorskoj policiji pratili vesti da li je umro, bili su razočarani kada su shvatilli da im plan nije uspeo.

Vušović je, istražujući na internetu zaključio da su pogrešili jer su otrov stavili u vruće pečenje, koje ga je apsorbovalo.

- Debeli pojeo dva grama cijanida i nije mu ništa - komentarisali su među sobom.