Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Vuka M. (39) zbog sumnje da je 21. oktobra prošle godine oko 4 časa pokušao da ubije bivšu vanbračnu partnerku, koju je prethodno zlostavljao i sa kojom ima zajedničko maloletno dete.

Naredbom o sprovođenju istrage, kako je saopšteno iz tužilaštva, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem V.M. se branio ćutanjem, odnosno islkoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Osumnjičeni se već nalazi u pritvoru povodom drugog postupka koji se vodi protiv njega - dodaje se.

Vuk M., prema naredbi o sprovođenju istrage, sumnjiči se da je 20. oktobra prošle godine oko 23.30 časova došao do kuće u kojoj je boravila njegova bivša vanbračna partnerka sa zajedničkim maloletnim detetom i detetom svoje kume, pa je dok su deca spavala, on u kuću ušao nasilnim putem kroz balkonska vrata, držaći pištolj u ruci.

Vuk M. Foto: Kurir, Društvene Mreže

- Tada je rekao oštećenoj "da će je ubiti, da će joj prosuti mozak", sve vreme držeći pištolj na njenom potiljku, pa ju je čupao za kosu dok je ona molila da to ne radi i pokušavala da ga smiri. Nakon toga je V.M. izvadio metke iz pištolja i zahtevao od oštećene da otključa mobili telefon, držeći kuhinjski nož u ruci i preteći joj da će joj odseći prst, a nakon toga je od oštećene, preteći joj nožem, zahtevao da imaju seksualni odnos, a potom i da legnu pored pored zajedničkog maloletnog deteta - jezivi su detalji pokušaja ubistva koje se Vuku M. stavlja na teret.

Kada je oštećena tražila da popije vodu, kako se dodaje, on joj nije dozvolio, već je počeo nasilno da jє gura i ponovo preti da će je ubiti. Nakon toga je oštećenu odveo u kupatilo i ugurao u tuš kabinu, pa je počeo da je seče nožem u predelu vrata i levog obraza, a zatim i da je ubada u predelu vrata i brade.

Plakala i molila

- Ona je za to vreme plakala i molila ga da prestane, a osumnjičeni je od nje zahtevao da ćuti, nastavljajući da izgovara pretnje.

Kada je V.M. čuo maloletno dete, izašao je iz kupatila i zatvorio je vrata, pa je oštećena izvadila nož iz svog vrata koji je tu ostao od poslednjeg uboda, bacila je nož na pod, popela se na wc šolju i iskočila kroz prozor na kupatilu, a potom je pobegla - opisano je kako je nesrećna žena uspela da se spase.

Podsetimo, komšije su tada za Kurir ispričale da su videli ženu dok je bosonoga i krvava preskakala ogradu i vrištala dozivajući pomoć. Komšije su čule viku i odmah pozvale policiju. Napadač je u tom trenutku već pobegao, ali je ubrzo uhapšen.

- Sve se dešavalo neverovatno brzo. Čulo se lomljenje vrata, pa vrisak. Kad smo istrčali, žena je već bila napolju, uplakana i ponavljala da ju je bivši hteo ubiti - kažu komšije za Kurir.