Policija je u iznajmljenoj kući koju koristi osumnjičeni u okolini Sopota pronašla laboratoriju gde su zatekli i čitavu opremu za uzgoj marihuane
DETALJI POLICIJSKE AKCIJE U BARAJEVU! ZAPLENJENO 10 KG I JOŠ 80 SAKSIJA MARIHUANE: Razotkrivena prava laboratorija droge, oglasio se MUP
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Barajevo i Interventne jedinice 92, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. S. ( 49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Podsetimo, Kurir je jutros pisao i akciji, a detalje pročitajte OVDE.
- Policija je u iznajmljenoj kući koju koristi osumnjičeni u okolini Sopota pronašla laboratoriju sa opremom za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, oko 10 kilograma marihuane i 80 saksija sa biljkama ove opojne droge - piše u policijskom saopštenju.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
