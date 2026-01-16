Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Barajevo i Interventne jedinice 92, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. S. ( 49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Podsetimo, Kurir je jutros pisao i akciji, a detalje pročitajte OVDE.

- Policija je u iznajmljenoj kući koju koristi osumnjičeni u okolini Sopota pronašla laboratoriju sa opremom za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, oko 10 kilograma marihuane i 80 saksija sa biljkama ove opojne droge - piše u policijskom saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

