Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. A. (44), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela, teška krađa i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopšteno je danas iz Policisjke uprave Novi Sad.

Sumnja se da je on, na Detelinari, ukrao dostavno vozilo, ostavljeno sa ključem u kontakt bravi, te da je, zatim, pokušao da pobegne policiji, najpre ukradenim automobilom, a zatim pešice.

Prilikom ove intervencije, jedan policijski službenik zadobio je lake telesne povrede.

Osumnjičeni je uhvaćen na uglu Rumenačke i Kornelija Stankovića, a utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. S obzirom na to, kao i na činjenicu da je, prilikom bekstva, oštetio više vozila, protiv njega će biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave.