Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. A. (44), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela, teška krađa i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopšteno je danas iz Policisjke uprave Novi Sad.

Sumnja se da je on, na Detelinari, ukrao dostavno vozilo, ostavljeno sa ključem u kontakt bravi, te da je, zatim, pokušao da pobegne policiji, najpre ukradenim automobilom, a zatim pešice.

Prilikom ove intervencije, jedan policijski službenik zadobio je lake telesne povrede.

Osumnjičeni je uhvaćen na uglu Rumenačke i Kornelija Stankovića, a utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. S obzirom na to, kao i na činjenicu da je, prilikom bekstva, oštetio više vozila, protiv njega će biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave.

A. A. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaOSVANUO DRAMATIČAN SNIMAK POLICIJSKE POTERE I HAPŠENJA U NOVOM SADU: Jurili službenim vozilima za "fijatom", pa poteru nastavili pešaka, a ovo je razlog (foto)
Novi Sad policija potera
HronikaKAMIONOM SE NAMERNO ZALETEO U POLICIJSKE AUTOMOBILE?! Uhapšen vozač iz Žitišta zbog napada na službeno lice
hro-.jpg
Hronika3 DANA KASNIJE POLICIJA JE PRONAŠLA TU ŽENU (33): Ali pretreseno je još jedno mesto! Zašto je sloboda lavicu Kiki koštala života
kiki.jpg
HronikaAKO VIDITE OVOG ČOVEKA ODMAH ZOVITE POLICIJU: MUP traga za razbojnikom u Beogradu, apelovali na građane da se uključe u potragu (FOTO)
11.jpg