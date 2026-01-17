Slušaj vest

Prava drama odigrala se 13. januara u Putincima kod Rume, nakon što je muškarac, navodno, nezadovoljan time što je frizer odbio da ga ošiša posle radnog vremena, kolima uleteo u salon!

Incident koji je, kako Kurir saznaje, prijavljen policiji dogodio se 13. januara oko 20.00 časova u Ulici Ive Lole Ribara u Putincima, a detalje drame opisala nam je Valentina Luc, verenica vlasnika frizerskog salona koji se našao na udaru mušterije.

Goran Alimpić, vlansik salona Foto: Društvene Mreže

"Da li može šišanje?"

- Moj verenik Goran Alimpić iz Putinaca pretrpeo je neverovatan šok nakon što ga je napala mušterija. Naime, Goranovo radne vreme je od 9 do 18 časova, a nekad zna i da produži kako bi izašao u susret mušterijama. Te večeri Gorana je pozvao prijatelja i kolegu iz Rume da ga ošiša, s obzirom da tih dana nije stigao da se sredi, jer je bio bolestan - počinje nam priču Valentina i dodaje:

Uništen frizerski salon kod Rume Foto: Kurir

- U salon je negde oko 20.30 časova ušao muškarac i obratio se Goranu: "Da li može šišanje?". On mu je odgovorio da ne radi, i da sutra dođe u bilo koje vreme da će ga srediti, taj muškarac je rekao da nije nikakav problem i napustio je lokal. Međutim, ubrzo je usledila prava drama od koje ne možemo da se opravimo.

Šta da je imao pištolj?

Naša sagovornica nam je opisala da se napadu koji je usledio niko nije nadao.

Valentina Luc, vernica vlasnika salona Foto: Društvene Mreže

- Muškarac je izašao iz salona, ali se za dva minuta vratio, ali kolima! Dok je Goran sedeo na stolici, a kolega ga šišao, taj muškarac se vratio i dva puta se kolima zakucao u lokal, koji je inače, stakleni. Sve se zatreslo, popucalo je i staklo. Mogao ih je ubiti da nije bilo stubova. Čovek je kolima ušao bukvalno u lokal- kaže nam potresnim glasom Valentina i dodaje:

Uništen frizerski salon kod Rume Izvor: Privatna arhiva

- Ovo je strašno! Da li je moguće da te neko napadne, bukvalno pokuša da ubije jer nisi primio mušteriju koja nije ni bila zakazana i dolazi van radnog vremena?! Danas se svašta dešava, u šoku smo. Pitamo se da li zbog neke banalne stvari ljudi mogu da izgube život. Mogao je da ima i pištolj kod sebe, ne mogu ni da zamislim šta bi se onda desilo.

Kako navodi sagovornica, lokal ne radi zbog materijalne štete koja je načinjena nakon incidenta.