Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su Č. K. (30) i M. K. (19), zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo teška krađa, navode iz Policijske uprave Novi Sad. 

- Sumnja se da su, juče, u Bačkom Petrovom Selu, oni razvalili vrata rashladne vitrine jednog kioska i ukrali iz nje bezalokoholno piće. Pretresom prostorija, koje koriste osumnjičeni, pronađen je deo ukradenog pića - saopšteno je iz novosadske policije.

Kako su dalje naveli u saopštenju, Č. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bečeju, dok će protiv M. K. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

