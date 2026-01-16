Jednom osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati, dok je protiv drugog biti podneta krivična prijava u redovnom postupku
TEŠKA KRAĐA U BAČKOM PETROVOM SELU: Razvalili frižidere u kisoku i ukrali sokove!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su Č. K. (30) i M. K. (19), zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo teška krađa, navode iz Policijske uprave Novi Sad.
- Sumnja se da su, juče, u Bačkom Petrovom Selu, oni razvalili vrata rashladne vitrine jednog kioska i ukrali iz nje bezalokoholno piće. Pretresom prostorija, koje koriste osumnjičeni, pronađen je deo ukradenog pića - saopšteno je iz novosadske policije.
Kako su dalje naveli u saopštenju, Č. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bečeju, dok će protiv M. K. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
