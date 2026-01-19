Slušaj vest

Vođe škaljarskog klana Igor Dedović i Stevan Stamatović ubijene su na današnji dan pre tačno šest godina i to dok su u jednom restoranu u Atini večerali sa suprugama i decom. Nekoliko sati pre nego što je ubijen, Stevan Stamatović je otišao u crkvu da zapali sveću, jer je toga dana bio veliki praznik - Bogojavljanje.

- Toga dana je bilo Bogojavljenje, išli smo u crkvu da zapalimo sveće, pa na ručak sa Dedovićima - govorila je udovica Stevana Stamatovića, Mileva Stamatović o poslednjim trenucima sa suprugom. U restoran su, prema njenim rečima, došli između 17 i 18 sati i i da su videli sumnjive automobile na parkingu, zbog čega su nekoliko puta izlazili napolje da zapale cigaretu, ali da su ipak ostali na večeri.

Stevan Stamatović Foto: MUP RS

- Dok smo još sedeli za stolom ušli su neki ljudi, meni iza leđa. Sve se dešavalo jako brzo. Nastala je pometnja, suprug me je pogledao i odgurnuo mene i sina. Stolica mi se prevrnula i kada sam pala videla sam da Stevan leži pored - ispričala je na saslušanju posle zločina čiji je očevidac bila udovica Stevana Stamatovića, Mileva koja je i sama ranjena u butinu i stopalo tokom napada.

Ubistvu supruga, prisustvovala je i udovica Igora Dedovića, Anita.

- Sećam se da je restoran bio baš pun. Sam restoran je bio u staklu tako da sam tokom ručka primetila mali beli auto i videla čoveka kako sedi u tom automobilu sa kačketom na gavi. Sećam se i da je više momaka sedelo u restoranu i da su izašli, seli u dva crna džipa a da se nakon 20 minuta dogodila pucnjava. Bila sam okupirana ćerkom i nisam videla kada su ušli u restoran. Sledeće čega sesećam su vriska i metež. Nisam se bacila na pod već sam ostala na nogama. Videla sam supruga kako sedi i mislila sam da je i dalje živ. Stevana Stamatovića sam videla kako leži na podu - ispričala je Anita Dedović istražiteljima.

1/5 Vidi galeriju Škaljarci Igor Dedović i Stevan Stamatović ubijeni u Atini Foto: Zorana Jevtić, Screenshot, Screenshot

Inače, Igor Dedović i Stevan Stamatović u Grčkoj su boravili pod lažnim identitetima. Njihove supruge ispričale su da su kod njih došle u decembru, kako bi zajedno proveli praznike. Opisale su da su menjali stanove u kojima su boravili, a Mileva Stamatović je otkrila da je kasnije, posle zločina, zaključila da su znali da im preti opasnost jer je u jednom razgovoru koji je njen muž vodio preko telefona čula da je pominjao Milinka, Džonija, Lajavog i da su "došli da počiste nekoga uključujući i njega". Navela je da je kasnije shvatila da je reč o Milinku Brašnjoviću i Ljubomiru Lainoviću.

Prema navodima optužnice kriminalna grupa na čelu sa Veljkom Belivukom, Darkom Šarićem i Radojem Zvicerom, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj organizovala je ubistvo a direktni izvršioci zločina su Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović. Lainovića su, posle zločina u Atini, prema tvrdnjama svedoka-saradnika u postupku protiv Veljka Belivuka likvidirali njegovi "prijatelji jer je puno pričao".

Pripadnici kriminalne grupe bliski kavačkom klanu i Radoju Zviceru, kako se sumnja, mesecima su pokušavali da uđu u trag škaljarcima. Navodno su imali informaciju da su im porodice u poseti, zbog čega su angažovali velliki broj saradnika koji su imali zadatak da obilaze Atinu, tržne centre, parkove kako bi ih locirali. Konbon dana, navodno ih je slučajno iz automobila u pokretu primetio Veljko Belivuk.

"Lajv" prenos ubistva Svedok saradnik u drugom postupku protiv Veljka Belivuka, koji je dao iskaz tokom istrage ubistva u Atini, Nikola Spasojević je ispričao da je "lajv prenos" davao Lainović. - Lainović je pisao kako kreću, kako stižu tamo, javili su Lainović i Brašnjović kada su završili. Prvo nisu znali da li su stvarno ubili Dedovića i Stamatovića jer je na grčkoj televiziji išao kajron da su ubijena dvojica Rusa, ali je posle deset minuta od nekoga dobio potvrdu - ispričao je detalje svedok-saradnik. On je rekao i da su mu Lainović i Brašnjović ispričali kako se sve odigralo u restoranu. - Ispričali su mi da su prvo u restoranu prišli za pogrešan sto, a da je onda Brašnjović prvi prišao Dedoviću, da mu je "prosuo mozak u supu" i da je Lainović ubio Stamatovića koji je skočio na pištolj - rekao je svedok.

- Rosi mi je javio. On i Soprano su prolazili i videli ga iz koga kako stoji ispred. A Stevo je izašao da puši cigaru i video Čaba ispred, žena mu kaže "vidi ovog, sumnjiv je". "Ma nije to ženo ništa" i tako ga popu...e. - navodno je u jednoj od Skaj poruka Zvicer opisao šta se tačno dogodilo i kako su pronašli "škaljarce".

U porukama koje su razmenjivali preko Skaja, navodno su uživo pratili likvidaciju u restoranu.

Dedović i Stamatović Foto: Privatna Arhiva

Na čet grupi, prema tvrdnjama tužilaštva, komentarisali to da su ispred restorana stajali Stevan Stamatović i njegova supruga, ali i da ubice traba da uspore da ne nalete tačno na njega na ulazu.

- Stajali su lisac Stevo i žena ispred restorana, ovi su prolazili kolima naši, dok su se okrenuli nikoga nije bilo ispred restorana, moguće je da su ušli u restoran, sad čekamo da vidimo koji je restoran, nikako da mi odgovore. Držite momke na vezi, nemoj da upadnu u pogrešni restoran moramo znati tačno koji je.

- Nema šta, ulaziti ako ih je video Čabo

- To je restoran, može da se čeka ispred a može i unutra da se radi

- Ma ja bih da ih unutra deru, da nemaju gde da beže, dok sede unutra samo ako smo sigurni da su oni

- Ulazio je Denzel kaže oni su. Cabo gledao kroz prozor kaže oni su. Rosi i Soprano ih videli dva puta ispred restorana

- To je to onda. Neka ulete i reše

- Koliko je mesara? nek svaki metak ispale. Nemoj da sačuvaju ni jedan jedini

- Rekao sam da overe po pet u glavu obavezno

Sukob u klanu zbog para Radoje Zvicer, odbegli vođa "kavačkog klana", bio je besan na direktne izvršioce likvidacije vođa "škaljarskog klana" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u jednom restoranu u Atini jer su očekivali previše novca za to ubistvo, proizilazi iz Skaj poruka za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali optuženi! - Arkan je ubijen za 200.000 maraka. Ja još nisam čuo da je neko platio milion i po evra, a mi smo toliko dali - napisao je samo dan posle zločina, 20. januara 2020. Zvicer u porukama u kojima je izražavao veliko nezadovoljnstvo nakon što su do njega stigle informacije da su direktni izvršioci očekivali da dobiju daleko više para jer smatrali da su "uspeli da ubiju kapitalce".

Svedoci su opisali da su ušli u restoran kao vojnici, okružili sto i zapucali. Sigurnosne kamere, snimile su napadače kako dolaze i odlaze s mesta zločina.

- Bili su visoki, jače telesne građe, dvojica su nosila crnu odeću a dvojica bordo jakne. Jednako i odlučno su koračali, jedan iza drugog, ka stolu broj 54, za kojima su sedeli dva muškarca dva žene i dvoje dece, a koji su bili redovni klijenti u lokalu - opisao je vlasnik restoran.

1/14 Vidi galeriju Restoran u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhhiva

Policija koja je došla posle pucnjave na lice mesta, na stolu desno od kamina, zatekla je tanjire sa hranom, čaše, flaše i jedan mobilni telefon. Na naslonima stolica ostale su jakne, a lokve krvi bile su na podu. Crvene mrlje videle su se i na stolu, zavesama, a rupe od metaka na prozorima.

u presretnunim Skaj porukama, navodno je vođa kavačkog klana, Radoje Zvicer, posle zločina u restoranu poslao svoj selfi i poruku:

- OOOO danas je Bogojavljenje, sutra mi je slava, kao da sam se rodio moj starina.

Ostale je obavestio i kako se zločin dogodio:

- Prvi je Face (Brašnjović) odrao "lisca" iz prve, Stevo mu skočio za pištolj i Džihad (Lainović) mu saspe dva sa boka. 29 ukupno, najeli su ih dobro olova.

Selfi posle ubistva Foto: Kurir

Kriminalna grupa, podsetimo, osim za ubistva Dedovića i Stamatovića u Atini, optužena je i za likvidacije Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu.