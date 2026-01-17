Slušaj vest

Policija je uhapsila muškarca iz Kraljeva zbog sumnje da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina, saopštila je juče lokalna policijska uprava.

U saopštenju piše da se V. N. (45) tereti za "iznudu u pokušaju" i da mu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon koga će biti priveden u Tužilaštvo.

"Sumnja se da je on od Kraljevčanina (55) u više navrata, uz upotrebu sile, a u jednom slučaju i uz pretnju nožem, pokušao da iznudi veću sumu novca", dodaje se.

Kurir.rs

