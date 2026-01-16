Slušaj vest

U šumi u Sopotu, kako Kurir saznaje, pronađen je mrtav Živko B. (43).

Prema rečima našeg izvora, na telu su uočene dve rane nanete iz vatrenog oružja. 

- Sumnja se da je reč o ubistvu i da je žrtva bivši fudbaler. kao i navijač, koji je označen i kao vođa jedne organizovane kriminalne grupe koja se bavila švercom kokaina - kaže naš izvor i dodaje da je Živko B. u trenutku ubistva bio u redovnoj šetnji, pošto je bio u kućnom pritvoru s nanogicom.

Uviđaj na mestu zločina vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Uskoro opširnije...

