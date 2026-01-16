Slušaj vest

Svi pogledi uprti su u sudnicu dok se čeka ponovni iskaz maloletne ćerke, koji bi mogao preokrenuti ceo slučaj. Napetost raste, a nacija prati svaki trenutak ovog šokantnog suđenja!

Ko je zaista ubio Jelenu i da li će pravda konačno biti zadovoljena, za Kurir televiziju, otkrili su Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, je za Kurir televiziju izjavio da se i dalje čeka odluka da li će maloletna ćerka Zorana Marjanovića biti ponovo saslušana kao i da li će biti urađena rekonstrukcija tog događaja.

- Danas u Višem sudu, pred kojim se vodi postupak protiv Zorana Marjanovića koji je optužen da je drugog aprila pre deset godina ubio suprugu i pevačicu Granda Jelenu Marjanović, trebalo je biti nastavljeno suđenje međutim odloženo je za mart kada su kao svedoci pozvani njegov brat, snaja i sin i takođe bi trebalo da bude saslušan veštak za telekomunikacije Dragan Vasiljević. Očekivali smo da će sud danas doneti bitnu odluku a to je saslušanje odnosno izjava Zoranove maloletne ćerke koja je u trenutku zločina imala pet godina a sa sedam godina je dala izjavu, i čekamo odluku da li će ona ponovo biti saslušana kao i da li će biti urađena rekonstrukcija tog događaja - za Kurir televiziju, rekao je Rajko Nedić i dodao:

Devojčica odgovarala na pitanja smišljeno i detaljno

- Za sada se oslanjamo na izjavu devojčice koja je data dve godine nakon zločina. Veštaci su rekli da je ona natprosečno inteligentna, da je odgovarala smišljeno i da je ispričala šta se sve zapravo desilo tog dana. Smatram da je za odbranu mnogo bitno to njeno ponašanje i njen odnos koji je otpočetka prisan.

Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira, je za "Puls Srbije" rekla da se nakon 10 godina i dalje čeka odluka suda kako bi se konačno zaključio slučaj i kako bi Jelena Marjanović počivala u miru.

- Od prvog trenutka se videlo da će ovaj slučaj otići u drugom smeru i da tu nisu čista posla, i kao što se ispostavilo do dana današnjeg mi i dalje nemamo potvrđenog ubicu. Čekamo da sud donese konačnu odluku i da se ovaj slučaj zaključi kako bi Jelena Marjanović konačno počivala u miru. Za sad, po svim ovim okolnostima, imamo samo tu činjenicu da ubica i dalje šeta slobodno a nemamo ko je to uradio - za "Puls Srbije", izjavila je Ljiljana Stanišić i dodala:

Previše vremena otišlo na izgubljene priče

- Jedini osumnjičeni i osuđeni za to bio je Zoran, pa je sada taj proces ponovo vraćen na početak. Nadam se da će na pravi način da se zaključi ovaj nesvakidašnji slučaj, jer čak i 10 godina nakon ubistva o njemu se priča istim intezitetom.

