Telo devojke Milice Asanović (25) iz sela Balajnac kod Merošine, pronađeno je u blizini autoputa Niš Leskovac, saznaje Kurir.

Za sada nema detaljnih informacija da li je nasilnim putem izgubila život.

- U blizini autoputa Niš-Leskovac pronađeno je telo mlađe ženske osobe - rečeno nam je u policiji.

Ona je nestala 9. januara od kada traje potraga.

Kako je rekao otac nestale Milice, za Kurir televiziju, tražili su je i danju i noću i gledali su da nije možda slučajno upala u vodu ali od nje ni traga ni glasa.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

- Danas je šesti dan otkad je tražimo. Kad sam došao kući nije je bilo pa sam zvao komšiju i pitao za Milicu. On mi je rekao da je odavno otišla kući. On je krenuo ka nama, susreli smo se na putu ali ni ja ni on nismo ništa videli. Od tada smo sve pretražili ali od nje ni traga ni glasa - rekao je otac i dodao:

otac nestale Milice Asanović Foto: Kurir Televizija

- Čuli smo da su je neki ljudi videli i pitali kuda ide, ona im je rekla "kući". Krenuli smo kolima, ali nismo je našli. Tražili smo je prvog dana i noću, dolazila je i policija, gledali smo da nije slučajno upala u vodu - rekao je očajni otac.