DRŽAVLJANIN SRBIJE OPTUŽEN ZBOG TRAGEDIJE U ISTRI: Izgubio kontrolu nad autom i udario ženu na biciklu, ona od zadobijenih povreda umrla! Nakon nesreće POBEGAO
Županijsko državno tužilaštvo u Puli podiglo je optužnicu i zatražilo produženje pritvora za 24-godišnjeg državljanina Srbije zbog izazivanja saobraćajne nesreće u septembru prošle godine u kojoj je poginula nemačka državljanka.
Muškarac se tereti da je 12. septembra 2025. na županijskoj cesti Fažana - Peroj upravljao automobilom pod uticajem alkohola od najmanje 1,58 g/kg u krvi, kao i drogama kokain i amfetamin.
Zbog vožnje u takvom stanju, muškarac je u dugom zavoju izgubio kontrolu nad vozilom koje je u zanošenju prešlo na traku namenjenu za promet iz suprotnog smera, navodi se u saopštenju. Pri tome je vozilom udario u nemačku državljanku koja se pravilno kretala biciklom. Žena je zadobila višestruke telesne povrede od kojih je preminula.
Optuženi se tereti da je posle izazivanja saobraćajne nesreće vozilom pobegao s mesta događaja bez pružanja pomoći povređenoj.
Tužilaštvo je predložilo da mu se produži istražni zatvor zbog opasnosti od bekstva i ponavljanja krivičnog dela.
Kurir.rs/Beta