Slušaj vest

Županijsko državno tužilaštvo u Puli podiglo je optužnicu i zatražilo produženje pritvora za 24-godišnjeg državljanina Srbije zbog izazivanja saobraćajne nesreće u septembru prošle godine u kojoj je poginula nemačka državljanka.

Muškarac se tereti da je 12. septembra 2025. na županijskoj cesti Fažana - Peroj upravljao automobilom pod uticajem alkohola od najmanje 1,58 g/kg u krvi, kao i drogama kokain i amfetamin.

Zbog vožnje u takvom stanju, muškarac je u dugom zavoju izgubio kontrolu nad vozilom koje je u zanošenju prešlo na traku namenjenu za promet iz suprotnog smera, navodi se u saopštenju. Pri tome je vozilom udario u nemačku državljanku koja se pravilno kretala biciklom. Žena je zadobila višestruke telesne povrede od kojih je preminula.

Optuženi se tereti da je posle izazivanja saobraćajne nesreće vozilom pobegao s mesta događaja bez pružanja pomoći povređenoj.

Tužilaštvo je predložilo da mu se produži istražni zatvor zbog opasnosti od bekstva i ponavljanja krivičnog dela.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC POGINUO U BIZARNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD SMEDEREVA: Izvukao automobil kojim je sleteo u šanac, pa ga ubio drugi auto! (foto)
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije
HronikaAUTOMOBIL POKOSIO BICIKLISTU NA PUTU ČAČAK - KRALJEVO: Od siline udara razbio šoferšajbnu i pao na kolovoz, prevezen u bolnicu
hitna pomoć
HronikaNAJNOVIJI DETALJI HOROR SAOBRAĆAJKE NA "MILOŠU VELIKOM": Sumnja se da je ovo uzrok lančanog sudara - prvo je "audi" podleteo pod kamion, a onda... (VIDEO/FOTO)
Saobraćajna nesreća udes saobraćajka Lučani
HronikaUHAPŠEN BAHATI VOZAČ IZ ARANĐELOVCA: Pokosio pešaka "seatom", pobegao i skrivao se pet dana! Povređenom se lekari bore za život
shutterstock_2209908159.jpg